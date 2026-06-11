Els experts ho tenen clar: així has de preparar l’herència per evitar conflictes familiars
Un testament clar, actualitzat i ben planificat pot evitar disputes entre germans i facilitar tots els tràmits després de la mort
Gestionar una herència no és mai un procés senzill. A més del component emocional que comporta la pèrdua d’un familiar, els hereus sovint s’han d’enfrontar a tràmits administratius, qüestions fiscals i decisions patrimonials que poden acabar generant tensions dins la família.
Per aquest motiu, advocats i especialistes en successions recomanen deixar l’herència planificada amb antelació i redactar un testament clar que eviti interpretacions contradictòries o desacords futurs.
Un testament ambigu és una font de conflictes
Un dels problemes més habituals apareix quan el testament no especifica amb detall qui ha de rebre cada bé. Habitatges, segones residències, locals, terrenys o comptes bancaris poden convertir-se en motiu de disputa si diversos hereus tenen expectatives diferents.
Els experts recomanen que el testament identifiqui de manera clara quin hereu rebrà cada immoble o patrimoni concret, especialment quan existeixen diversos béns de valor similar.
Aquesta previsió pot evitar situacions en què diversos germans es converteixin en copropietaris d'un mateix habitatge i hagin de posar-se d'acord sobre si vendre'l, llogar-lo o conservar-lo.
La figura de l'albacea pot facilitar molt les coses
Una altra recomanació habitual és nomenar un albacea, és a dir, una persona encarregada de vetllar perquè es compleixi la voluntat expressada al testament.
La seva funció és coordinar tràmits, resoldre dubtes i ajudar a executar les disposicions del difunt, fet que sovint contribueix a reduir tensions entre els hereus.
Aquesta figura és especialment útil quan existeix un patrimoni important o una situació familiar complexa.
Cal revisar el testament periòdicament
Els especialistes recorden que fer testament no és una decisió definitiva. Les circumstàncies familiars poden canviar amb els anys: matrimonis, divorcis, naixements, defuncions o canvis patrimonials poden fer necessari actualitzar-lo.
Per això recomanen revisar-ne el contingut periòdicament per assegurar que continua reflectint la voluntat real de la persona que el va redactar.
Un testament desactualitzat pot acabar generant més problemes que solucions, especialment si no té en compte canvis importants en la situació familiar.
Planificar avui per evitar problemes demà
A més del repartiment dels béns, també és important deixar ordenada la documentació relacionada amb propietats, comptes bancaris, assegurances o productes financers. Aquesta informació pot facilitar molt la feina als hereus quan arribi el moment de gestionar la successió.
Els professionals del dret successori coincideixen que una bona planificació no només serveix per repartir el patrimoni, sinó també per preservar les relacions familiars i evitar litigis que poden allargar-se durant anys.
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