Aprendre a navegar a la Costa Brava: la proposta del Club Nàutic l'Escala per viure el mar durant tot l'any
L'entitat empordanesa compte amb una àmplia oferta de cursos per a totes les edats, propostes inclusives i esports de mar en un entorn protegit
El mar d’Empúries amaga una de les tradicions marineres més riques del litoral, un entorn on la passió per la navegació es transmet de generació en generació. En aquest escenari incomparable, la millor manera de connectar amb l'essència marítima és a través de la formació i l'esport. El Club Nàutic l'Escala s’ha consolidat com el gran referent nàutic de la zona, oferint un espai obert a tothom on l'aprenentatge és el gran protagonista. La seva reconeguda escola de vela, amb una trajectòria homologada pels màxims organismes esportius, obre les portes cada temporada per oferir una gran varietat de propostes adaptades a totes les edats i nivells.
Cursos de vela a la Costa Brava
L'aprenentatge de la navegació és el cor i l'ànima del Club Nàutic l'Escala, amb una oferta formativa que compta amb instal·lacions d'última generació i un gran equip humà. Aquests cursos de vela a la Costa Brava destaquen per la seva flexibilitat i rigor, oferint per als més petits programes d'iniciació a la vela lleugera perfectes per aprendre el maneig del timó i les veles de forma intuïtiva. Aquestes activitats nàutiques per a famílies es complementen a la perfecció amb els sol·licitats campus nàutics d'estiu, un format intensiu ideal perquè els nens i nenes s'ho passin d'allò més bé, convisquin amb la natura, aprenguin valors humans essencials i descobreixin el respecte pel medi ambient practicant activitats a l'aigua.
Per al públic adult, la proposta no es queda enrere. Els cursos de vela a la Costa Brava estan pensats tant per a aquells que volen començar des de zero amb nocions bàsiques de navegació com per als qui busquen el perfeccionament de la tècnica. L'escola posa una cura especial per oferir horaris adaptats i grups reduïts per garantir una atenció totalment personalitzada per part dels instructors professionals del club. A més, la formació contínua durant tot l'any permet als alumnes gaudir de programes de cap de setmana i d'activitats extraescolars, consolidant així una afició en un entorn controlat.
Un altre dels trets diferencials és l'aposta decidida de l'escola per la vela inclusiva a Catalunya. El club treballa fermament per oferir un mar sense barreres, adaptant les instal·lacions, els accessos i les embarcacions per a persones amb diversitat funcional o necessitats especials. Aquesta vocació de servei públic i d’integració social aconsegueix que tothom, independentment de les seves capacitats o edat, pugui gaudir de la sensació de llibertat que ofereix navegar pel mar d'Empúries.
Un ventall complet d'activitats nàutiques a l'Escala
Més enllà de la seva reconeguda escola de vela, el Club Nàutic l'Escala consolida una oferta immillorable d'activitats nàutiques gràcies a una situació absolutament privilegiada al cor del mar d’Empúries. Envoltat per tres dels espais naturals protegits més importants de Catalunya, aquest indret no només regala un paisatge preciós, sinó també unes condicions climàtiques i marítimes resguardades i favorables per a la pràctica d'esports nàutics a Girona durant pràcticament els dotze mesos de l'any.
Dins d'aquest catàleg adaptat a tots els gustos, els amants de l'activitat física exigent troben en els cursos de rem una de les modalitats amb més èxit de la temporada per explorar el litoral de l'Empordà de forma dinàmica. Per a qui prefereix un ritme més relaxat, el servei de lloguer de material nàutic compta amb caiacs, embarcacions lleugeres i taules de paddle surf d'última generació per descobrir els racons més verges de la costa, una proposta que es complementa amb rutes guiades per monitors titulats. Aquestes sortides de turisme actiu estan dissenyades per apropar de forma segura el patrimoni natural, la geologia dels penya-segats i la fauna marina, convertint l'esport en una autèntica experiència cultural i de connexió amb la identitat empordanesa.
Oci familiar i turisme actiu
El Club Nàutic l'Escala és el punt de trobada ideal per a residents de les comarques gironines i estiuejants que busquen gaudir dels esports aquàtics descobrint un paisatge únic. A més, compten amb un gran ventall d’activitats nàutiques per a famílies, creant propostes on la diversió i la seguretat estan totalment garantides. Des de tallers d'iniciació fins a rutes familiars guiades en caiac o embarcacions de fons de vidre, l'entitat ofereix la resposta perfecta a la pregunta de què fer amb nens a l'Escala en època de vacances.
Totes les activitats del catàleg estan pensades per a tots els nivells, cosa que significa que no es requereix cap experiència prèvia en la navegació per participar-hi. Els monitors de l'escola s'encarreguen d'adaptar el ritme de la sortida a les edats dels nens, facilitant armilles salvavides i tot el material de seguretat homologat necessari per garantir la tranquil·litat dels adults mentre es navega. Amb aquest enfocament tan proper i professional, el club es consolida com un actiu turístic de primer ordre a la Costa Brava.
El ferm compromís del Club Nàutic l'Escala amb el medi ambient
No es pot entendre la pràctica de les activitats nàutiques sense tenir cura del medi ambient. Conscients de la fragilitat dels tres parcs naturals que l'envolten, el Club Nàutic l'Escala lidera des de fa anys una política ambiental exemplar mitjançant la seva consolidada campanya Port Responsable. Aquest projecte de port sostenible és un compromís ferm i transversal que es treballa activament al llarg de tot l'any per minimitzar l'impacte de l'activitat nàutica sobre el medi marí. La campanya implica de manera directa tant els socis permanents de l'entitat com els usuaris de pas, els alumnes de l'escola de vela i els turistes esporàdics, promovent la implantació de bones pràctiques ambientals a l'aigua i a les instal·lacions portuàries.
Entre les línies d'actuació d'aquest programa sostenible destaquen la recollida selectiva de residus flotants, la correcta gestió de les aigües residuals de les embarcacions, l'estalvi actiu d'aigua i energia a les instal·lacions del port, i l'organització periòdica de jornades de neteja del litoral i xerrades de conscienciació ciutadana. D'aquesta manera, cada vegada que un alumne participa en els cursos de vela o una família lloga un caiac, rep també una formació implícita sobre la importància de conservar la biodiversitat marina del mar d'Empúries. Aquest equilibri perfecte entre oci, formació i ecologia demostra que és completament possible gaudir del mar d'una manera activa i, alhora, plenament conscient i protectora amb el territori.
Totes les dades per reservar una experiència aquest estiu
Per viure en primera persona tot el que aquesta històrica entitat de la Costa Brava té preparat per a aquesta temporada, les seves oficines ofereixen un assessorament personalitzat segons cada usuari. També tenen un telèfon de contacte i una adreça de correu oficial per fer les consultes pertinents. Les seves xarxes socials estan actives per poder consultar les últimes novetats i notes de premsa. A més, la seva pàgina web està actualitzada tot l’any per poder consultar els horaris de visita, a més de ser el canal oficial on trobar tota la informació sobre els cursos.
On trobar el Club Nàutic l'Escala:
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