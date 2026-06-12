Una experta en hipoteques: "L'habitatge començarà a veure els canvis a partir d'aquesta data clau"
L’experta hipotecària Montse Cespedosa apunta a un ajust lent del mercat, sobretot en habitatges mal ubicats, sense ascensor o que necessiten reformes importants
Andrea Riera
El mercat de l’habitatge continua sent una de les grans preocupacions socials i econòmiques del moment. Els preus del lloguer s’han disparat en moltes ciutats, la compra és cada vegada més difícil i els joves continuen trobant enormes obstacles per independitzar-se.
En aquest context, l’experta en hipoteques Montse Cespedosa ha apuntat que el mercat podria començar a notar alguns canvis durant l’últim trimestre del 2026. Ara bé, no parla d’una caiguda brusca ni d’un esclat sobtat, sinó d’un ajust lent i desigual segons la zona, l’estat del pis i el tipus d’habitatge.
Els pisos que podrien baixar abans
Segons Cespedosa, els primers immobles que podrien notar una correcció de preus són els pisos sense ascensor, els habitatges mal ubicats i aquells que necessiten una reforma important. Són propietats que, en un mercat tensionat, encara han pogut mantenir preus elevats, però que podrien perdre atractiu si la demanda comença a refredar-se.
En canvi, els habitatges ben situats, en bon estat i amb característiques molt buscades —com ascensor, eficiència energètica, balcó, terrassa o bona connexió amb serveis— podrien resistir millor qualsevol ajust.
Aquesta diferència també es pot notar a Catalunya i a les comarques gironines, on no és el mateix buscar pis a Girona ciutat, en municipis de la Costa Brava o en zones d’interior amb menys pressió immobiliària.
Comprar continua sent difícil
Un dels grans problemes continua sent l’accés a la hipoteca. Els bancs acostumen a demanar estabilitat laboral, estalvis previs i una quota mensual que no superi aproximadament el 35% dels ingressos. Això deixa fora molts joves i famílies que, tot i treballar, no poden assumir l’entrada inicial ni les condicions del préstec.
A més, molts menors de 30 anys continuen vivint amb els pares perquè el lloguer absorbeix una part massa alta del salari. En alguns casos, llogar en solitari pot representar una despesa pràcticament impossible d’assumir.
No esclatarà cap bombolla, però podria haver-hi ajustos
Cespedosa descarta una crisi immobiliària sobtada com la d’altres èpoques. La seva previsió és que no esclatarà cap bombolla, però sí que alguns preus podrien començar a moderar-se si la demanda perd força i els compradors deixen d’acceptar imports que ja són difícils de justificar.
Per això, l’experta recomana prudència als qui estan pensant a comprar. En determinats casos, esperar uns mesos podria permetre trobar millors oportunitats, sobretot si es tracta d’habitatges amb mancances clares o sobrevalorats respecte al seu estat real.
El mercat, però, no es mourà igual a tot arreu. Les zones amb més demanda i poca oferta continuaran tensionades, mentre que els pisos menys atractius podrien ser els primers a veure rebaixes o més marge de negociació.
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