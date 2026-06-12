La Seguretat Social ja envia cartes als jubilats amb aquest canvi a la pensió: Així pots saber si et toca
Les notificacions informen de la pujada aplicada aquest 2026, però els pensionistes han d’anar amb compte amb possibles fraus que imiten comunicacions oficials
La Seguretat Social ha començat a informar els pensionistes de la revalorització de les pensions d’aquest 2026. Les cartes detallen l’import actualitzat que percebrà cada persona i permeten comparar la nova quantia amb la pensió que cobrava fins a finals del 2025.
La pujada general de les pensions contributives és del 2,7%, d’acord amb l’evolució de l’IPC. En el cas de les pensions mínimes, no contributives i algunes prestacions amb càrregues familiars, l’increment pot ser superior, segons la situació de cada beneficiari.
Una carta amb l’import actualitzat
La notificació oficial mostra de manera individualitzada quant puja la pensió i quin serà el nou import mensual. L’objectiu és que cada pensionista pugui comprovar de forma clara l’efecte de la revalorització aprovada per aquest any.
Aquesta comunicació afecta milions de persones a tot l’Estat, inclosos els jubilats de les comarques gironines, on moltes llars depenen de la pensió com a principal font d’ingressos. Per a una pensió mitjana de jubilació, l’increment pot suposar diverses desenes d’euros més al mes i uns quants centenars d’euros addicionals al llarg de l’any.
Compte amb les cartes falses
L’enviament d’aquestes notificacions també pot ser aprofitat pels estafadors. Per això, cal desconfiar de qualsevol carta, SMS, correu electrònic o trucada que demani dades bancàries, contrasenyes, codis de verificació o pagaments per “activar” la pujada.
La Seguretat Social no necessita que el pensionista faci cap ingrés ni faciliti dades sensibles per aplicar la revalorització. La pujada s’incorpora automàticament a la nòmina de la pensió.
Si el missatge inclou enllaços sospitosos, faltes d’ortografia, pressa per respondre o amenaces de perdre la prestació, és millor no clicar res i comprovar la informació a través dels canals oficials.
Què han de revisar els pensionistes?
Els beneficiaris han de comprovar que la carta recull correctament les seves dades, el tipus de pensió i el nou import mensual. També poden contrastar la informació amb la seu electrònica de la Seguretat Social o demanar cita si detecten alguna incongruència.
La pujada del 2026 és automàtica, però la revisió de la notificació és important per confirmar que l’import aplicat és correcte. En un moment en què els fraus digitals i les suplantacions són cada vegada més habituals, qualsevol comunicació relacionada amb diners o pensions s’ha de llegir amb especial prudència.
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