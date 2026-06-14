Gosbi reivindica com els gossos i gats ens ajuden a viure d'una manera més present, autèntica i conscient en la seva nova campanya
Elena Manera, el pintor Ramon Moscardó, l’esportista Ares Masip o el músic Cesc Sansalvadó en són els protagonistes juntament amb els seus animals
Redacció
Gosbi, la marca gironina de nutrició conscient per a gossos i gats inspirada en la dieta mediterrània, ha iniciat una nova etapa de marca amb Mediterranean instinct, un territori i posicionament inspirat en l’estil de vida mediterrani. La companyia reforça així una manera d’entendre el benestar de gossos i gats més enllà de l’alimentació, basada en la qualitat nutricional, la transparència, el respecte per l’origen, i l’uneix amb el vincle animal i una manera de viure més natural, equilibrada i connectada amb allò essencial.
Mediterranean instinct neix d’una idea senzilla: els animals no només formen part de la nostra vida, sinó que sovint són ells qui ens ajuden a viure d’una manera més present, autèntica i conscient. Sota aquesta premissa, Gosbi presenta la campanya “I si són ells els qui ens fan viure així?”, una peça protagonitzada per persones reals i els seus animals que reivindica com gossos i gats ens recorden que el benestar es troba en allò natural, en allò simple i en allò compartit.
La campanya reuneix diferents històries reals vinculades al territori mediterrani: Elena Manera, patrona d’una embarcació de pesca artesanal al Port de la Selva (Alt Empordà), Marc August, un pastor de Riudaura (la Garrotxa), Ramon Moscardó, pintor de Cadaqués (Alt Empordà); Ares Masip; esportista de muntanya nascuda i criada entre els Pirineus; Cesc Sansalvadó, músic, compositor i cantautor crescut entre Barcelona i l’Armentera; o un cuiner amb la seva mare en una masia de Capmany (Alt Empordà), entre d’altres.
Tots ells representen diferents maneres d’entendre el Mediterranean instinct —des de la connexió amb la terra i el mar, el respecte per l’origen, la tradició, l’art, la música, la gastronomia, el moviment, la pausa i el gaudi quotidià— i comparteixen un vincle genuí amb els seus animals. A través d’aquestes històries, Gosbi posa el focus en com gossos i gats influeixen en la vida de les persones: les ajuden a connectar amb el dia a dia, amb la natura, amb el moviment, amb la calma i amb una forma de viure més autèntica. Els animals no apareixen únicament com a acompanyants, sinó com a protagonistes d’una relació que transforma la manera com vivim i cuidem.
La campanya es completa amb una banda sonora original creada especialment per Cesc Sansalvadó per donar so a Mediterranean Instinct i reforçar el seu univers emocional. La cançó, titulada “Simple Days”, neix d’una forma d’entendre la música com a vehicle per traduir allò que sentim, i s’inspira en aquesta manera de viure més autèntica, més lliure i més connectada amb allò essencial. En aquest procés creatiu, Sheriff, el gos de Cesc, també hi ocupa un lloc protagonista: li retorna la calma, el connecta amb el present i recorda que, moltes vegades, la millor inspiració neix d’allò més simple.
L’Empordà, la Costa Brava i Barcelona com a escenaris de la campanya
La campanya recorre diferents paisatges i maneres de viure el Mediterrani: des de la vida marinera i els camins de ronda de la Costa Brava, l’entorn rural de les vinyes, el camp i l’hort, els Pirineus, fins a la vida urbana de Barcelona, passant per l’art, la cuina i la pràctica esportiva vinculada al territori —des del paddle surf, el senderisme, l’esquí o el running—. Tot plegat reforça la idea d’un estil de vida actiu i, alhora, pausat, natural i connectat amb l’entorn.
Gosbi s’inspira en el Mediterrani no només com a paisatge, sinó com a forma de vida basada en la connexió amb la natura, la qualitat, el respecte, l’equilibri i el gaudi. Aquesta mirada es trasllada a un relat visual en què els animals no només acompanyen, sinó que inspiren una forma més autèntica d’estar al món.
Gosbi ha creat una pàgina web dedicada a Mediterranean instinct, on comparteix el darrere de la campanya i les històries reals dels seus protagonistes. Sota la idea “Històries reals de qui viu el Mediterranean instinct”, cada relat reflecteix una manera diferent de viure aquest territori de marca i, en conjunt, dona forma al nou univers de la companyia.
Isaac Parés, CEO i fundador de Gosbi:
“A Gosbi, entenem l’alimentació com una part del fet de cuidar i del benestar de gossos i gats, i aquest nou posicionament, Mediterranean instinct, ens permet expressar de manera clara la nostra essència i allò que som com a empresa familiar des dels nostres orígens. Des del 2003, treballem amb un propòsit molt clar: oferir una alimentació natural, honesta i exigent per a gossos i gats. I sota una convicció intacta: fer les coses bé per cuidar-los de veritat.”
El nou posicionament de Gosbi, així com la campanya “I si són ells els qui ens fan viure així?”, han estat concebuts i produïts in-house per l’equip de Màrqueting i Disseny de Gosbi, que ha dut a terme tot el desenvolupament estratègic, creatiu i narratiu del projecte de principi a fi.
Sobre Gosbi
Gosbi és una empresa familiar fundada el 2003, especialitzada en alimentació conscient per a gossos i gats. Amb més de dues dècades d’experiència i presència en més de 50 països, la companyia desenvolupa i elabora les seves pròpies receptes inspirades en la dieta mediterrània, amb ingredients frescos, naturals, de proximitat i de la màxima qualitat.
La companyia aposta per processos de producció responsables, un etiquetatge transparent i una alimentació equilibrada i nutritiva que prioritza la salut dels animals. Gosbi manté un ferm compromís amb la transparència, la qualitat, el benestar animal i el respecte pel medi ambient.
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