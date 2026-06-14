El mite de la Nivea de la llauna blava cau: no és tòxica ni miraculosa, però no és per a totes les cares
Hidrata i protegeix, però pot ser massa densa per a pells grasses o amb acne
Poques cremes tenen tanta història com la Nivea de llauna blava. Ha passat de les àvies a les mares i de les mares als necessers actuals, convertida en un clàssic que molts utilitzen per a tot: mans seques, colzes, llavis, cames, rascades i, també, la cara. Però la pregunta continua oberta: és bona idea posar-se aquesta crema al rostre?
La cosmetòloga Raquel González ha ajudat a reobrir el debat sobre un producte que desperta passions i recels a parts iguals. I la resposta no és tan simple com dir sí o no. La crema Nivea no és un verí per a la pell, com alguns vídeos virals insinuen, però tampoc és una fórmula màgica capaç de substituir una rutina facial adaptada a cada necessitat.
El fals mite de la parafina
Un dels grans mites és que la parafina líquida o els derivats del petroli són perillosos en cosmètica. En realitat, els olis minerals utilitzats en productes cosmètics estan purificats i regulats. La seva funció principal és formar una capa protectora sobre la pell per reduir la pèrdua d’aigua.
Això explica per què la Nivea de llauna blava funciona tan bé en zones seques. La seva textura espessa actua com una mena d’escut que ajuda a mantenir la hidratació. No «asfixia» la pell en el sentit literal, però sí que pot resultar massa oclusiva per a algunes persones, sobretot si tenen pell grassa, porus obstruïts o tendència a l’acne.
Aquí neix el matís important: una crema pot ser segura i, alhora, no ser la millor opció per a tothom.
Què porta realment la crema Nivea?
La fórmula de la Nivea Creme és senzilla i molt rica. Entre els seus ingredients habituals hi ha oli mineral, petrolàtum, glicerina, ceres, lanolina, pantenol i perfum. La marca recorda que la seva història va començar el 1911 a Hamburg, quan el farmacèutic Òscar Troplowitz, amb el químic Isaac Lifschütz i el dermatòleg Paul Gerson Unna, va impulsar una emulsió estable d’aigua i oli gràcies a l’Eucerit.
Aquesta és, precisament, la clau del producte: no és una crema plena d’actius moderns contra les arrugues, les taques o l’acne, sinó una hidratant densa i oclusiva. Serveix sobretot per protegir la barrera cutània i evitar que la pell perdi aigua.
Per això pot anar bé en pells seques, zones esquerdades, mans castigades pel fred, colzes, genolls, talons o parts del cos que necessiten una hidratació intensa.
No és una crema antiedat ni antiacne
Un altre fals mite és pensar que la Nivea de llauna blava serveix per a tot. No és exactament així. Pot millorar l’aspecte d’una pell seca perquè la deixa més flexible, suau i confortable, però això no vol dir que sigui un tractament antiedat.
No conté retinoides, àcids exfoliants, vitamina C o altres actius habituals en rutines específiques contra arrugues, taques o textura irregular. Tampoc és una crema pensada per tractar l’acne. En pells amb tendència a brots, la seva textura pot resultar pesada i afavorir una sensació de greix o obstrucció.
Així doncs, posar-se Nivea a la cara pot funcionar en una pell seca o molt deshidratada, especialment de manera puntual. Però en una pell mixta, grassa, sensible al perfum o acneica, pot no ser la millor idea.
El perfum, l’altre punt delicat
La fragància és una part molt reconeixible de la crema Nivea. Molta gent l’associa a la infància i a la cura familiar. Però el perfum també pot ser un inconvenient en persones amb pell sensible, dermatitis, rosàcia o tendència a irritacions.
Això no vol dir que el producte sigui dolent, sinó que no totes les pells toleren igual els mateixos ingredients. En cosmètica, el que va bé a una persona pot no funcionar en una altra.
Aleshores, és bona o dolenta?
La conclusió és clara: la Nivea de llauna blava no és ni el gran perill que alguns pinten a Internet ni el miracle universal que altres defensen. És una crema hidratant clàssica, espessa i eficaç per retenir aigua en la pell, especialment útil en zones seques o castigades.
El problema apareix quan es fa servir com si fos una solució per a qualsevol cara i qualsevol necessitat. Si tens pell seca, pot ajudar-te. Si tens pell grassa, acne, rosàcia o sensibilitat al perfum, és millor optar per fórmules més lleugeres, no comedogèniques i adaptades al teu cas.
La llauna blava pot continuar tenint un lloc al necesser, però amb menys mite i més sentit comú: bona per hidratar, útil per protegir i excessiva per a algunes pells. El secret no és demonitzar-la ni venerar-la, sinó saber quan fer-la servir i quan deixar-la al prestatge.
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