Quant cobra un barber a Catalunya? Aquests són els salaris que es mouen al sector el 2026
L'experiència, la ciutat on es treballa i el tipus de serveis que s'ofereixen poden marcar diferències importants en el sou final
El sector de les barberies continua vivint un bon moment a Catalunya. Els talls degradats, l’afaitat tradicional, el disseny de barba i els serveis més personalitzats han fet créixer la demanda, especialment en ciutats com Barcelona, Girona, Figueres, Blanes o Olot. Tot i això, els sous continuen sent molt variables i depenen sobretot de l’experiència, el tipus d’establiment i la cartera de clients.
El 2026, el sou base d’un professional del sector se situa, de manera orientativa, entre els 1.300 i els 1.400 euros mensuals en 14 pagues, segons la categoria professional i el conveni aplicable. Això equival a uns 18.000 o 19.000 euros bruts anuals en molts casos, tot i que els barbers amb més trajectòria poden superar aquestes xifres si treballen en locals amb molta demanda o serveis premium.
Els aprenents cobren menys i els especialistes poden guanyar més
Els barbers que comencen al sector o que encara estan en fase d’aprenentatge solen percebre salaris més baixos, especialment si fan tasques de suport o encara no tenen una agenda pròpia de clients. En canvi, un barber amb experiència, domini de tècniques actuals i bona capacitat de fidelització pot situar-se fàcilment per sobre dels 1.600 euros mensuals.
Els perfils més ben valorats són els que dominen serveis com el fade, el tall a tisora, l’afaitat amb navalla, el disseny de barba, els tractaments capil·lars masculins o l’assessorament d’imatge. En barberies de perfil alt, les propines, les comissions per venda de productes i els complements per objectius també poden representar un extra important.
Girona i les zones turístiques poden marcar diferències
La ubicació és un factor clau. A les comarques gironines, els sous poden variar molt entre una barberia de barri, un establiment de centre urbà o un local situat en zones turístiques de la Costa Brava, on la demanda pot créixer durant la temporada alta.
A Girona ciutat, els professionals amb agenda consolidada i clientela recurrent poden tenir més marge per millorar ingressos, sobretot si treballen en establiments especialitzats. També hi ha barbers que opten per fer-se autònoms, obrir el seu propi local o treballar amb sistemes de percentatge, una fórmula que pot permetre guanyar més però que també implica assumir despeses, quota d’autònoms, material, lloguer i responsabilitats de gestió.
Un sector amb oportunitats, però molt dependent del client
La professió continua oferint sortides laborals, però els ingressos no depenen només del salari base. La diferència real la marca la capacitat de construir una clientela fidel, especialitzar-se i oferir una experiència que vagi més enllà del tall ràpid.
En un mercat cada vegada més competitiu, els barbers que més poden créixer són aquells que combinen tècnica, tracte personal, presència a xarxes socials i serveis diferenciats. Per això, tot i que el sou mitjà del sector es manté moderat, els professionals amb marca pròpia i una bona cartera de clients poden situar-se clarament per sobre de la mitjana.
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