El nom de quatre lletres que enamora cada vegada més pares a Espanya
És curt, té arrels canàries i amaga una llegenda d’amor tràgica
Els noms de nadó no són una decisió qualsevol. Canvien amb els anys, passen de moda, tornen, es reinventen i sovint expliquen molt més d’una generació del que sembla. Allò que fa dècades era habitual en moltes cases —noms llargs, religiosos o heretats dels avis— ha deixat pas a una nova manera d’escollir: ara moltes famílies busquen noms curts, sonors, fàcils de pronunciar i amb una història al darrere.
A Espanya, les tendències han anat canviant de manera clara. Els noms més tradicionals continuen tenint pes, però entre els nens recent nascuts cada vegada guanyen més espai opcions breus, modernes i amb identitat pròpia. Hi conviuen els noms catalans, com Laia, Jana, Martí, Biel, Nil o Ona; els noms espanyols més clàssics o actuals, com Sofia, Lucia, Martín, Mateo o Hugo; i també els noms internacionals, com Leo, Noah, Mia, Enzo o Emma, que funcionen bé en diferents idiomes i sonen familiars arreu.
Per què canvien els noms amb el temps?
Els noms canvien perquè també canvia la societat. Hi influeixen les sèries, el cinema, els esportistes, els cantants, les xarxes socials, les modes estètiques i, fins i tot, el desig de diferenciar-se. Molts pares ja no volen només un nom bonic: volen un nom que soni especial, que no sigui massa llarg, que no resulti antiquat i que tingui un significat que encaixi amb la idea que tenen del seu fill o filla.
Això explica l’èxit dels noms curts per a nadons. Són fàcils de recordar, tenen força, queden bé escrits i solen adaptar-se millor a una societat cada vegada més global. Però aquesta recerca d’originalitat també ha fet créixer l’interès per noms amb arrels territorials, com passa amb alguns noms catalans, bascos, gallecs o canaris.
Gara, el nom canari que guanya protagonisme
Entre aquests noms que desperten cada vegada més curiositat hi ha Gara, un nom femení de només quatre lletres, senzill, sonor i amb un origen molt lligat a les Canàries. Segons les dades citades de l’Institut Nacional d’Estadística, aquest nom ocupava el lloc 22 entre els més populars entre les nenes canàries, amb 1.990 dones que el portaven i una edat mitjana de 16 anys.
Gara és considerat un dels noms femenins més representatius de les Canàries. El seu origen es troba a l’illa de La Gomera i està vinculat a la llegenda de Gara i Jonay, una de les històries d’amor més conegudes de l’arxipèlag.
El nom ha traspassat les fronteres de les illes perquè reuneix diversos elements que avui busquen moltes famílies: és breu, original, té arrels pròpies i no sona forçat. A més, no és un nom inventat ni una moda buida, sinó que arrossega una tradició oral i una càrrega simbòlica molt potent.
La llegenda de Gara i Jonay
Segons la tradició gomera, Gara era una princesa d’Agulo que va conèixer el seu destí als Chorros d'Epina, on l’aigua li va advertir que havia de mantenir-se allunyada del foc. Poc després, durant la festa de Beñesmer, es va enamorar de Jonay, un príncep de Tenerife, l’illa del volcà.
Aquell amor representava la unió entre l’aigua i el foc, però les seves famílies el van prohibir. Desafiant el destí, Gara i Jonay van fugir a la Gomera i van decidir morir junts abans que viure separats. La llegenda, tràgica i romàntica, ha sobreviscut durant segles i continua donant nom a moltes nenes.
Què significa Gara?
Més enllà del seu origen canari, Gara s’associa amb la puresa, l’amor i la connexió amb la natura. Aquest és un dels motius pels quals atrau tantes famílies: no només sona bé, sinó que també transmet una idea. I això, per a molts pares, és fonamental.
El significat dels noms pesa cada vegada més en la decisió final. Hi ha famílies que volen que el nom expliqui una història, que evoqui força, calma, bellesa, arrels o llibertat. Altres busquen una connexió amb el territori, amb la cultura familiar o amb una llegenda que els emocioni.
Per això noms com Gara encaixen tan bé amb les noves tendències. Són curts, tenen personalitat i amaguen un relat. En una època en què molts pares volen fugir dels noms massa repetits, aquest nom canari s’ha convertit en una opció especial per als qui busquen alguna cosa diferent, però amb sentit.
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