Ja és oficial: els menors de 23 anys també poden cobrar aquesta ajuda de la Seguretat Social si compleixen els requisits
La Seguretat Social permet accedir a l’Ingrés Mínim Vital a persones d’entre 23 i 30 anys que continuïn convivint amb la família, sempre que acreditin independència econòmica
Cristian Miguel Vila
L'accés a l'habitatge continua sent un dels principals problemes per als joves a Catalunya i al conjunt de l'Estat. L'elevat preu dels lloguers, la dificultat per estalviar i la precarietat laboral fan que molts menors de 30 anys continuïn vivint a casa dels pares més temps del que voldrien.
En aquest context, la Seguretat Social recorda que alguns joves poden accedir a l'Ingrés Mínim Vital (IMV) encara que comparteixin domicili amb la seva família, sempre que compleixin una sèrie de requisits específics.
La clau és demostrar independència econòmica
La mesura està pensada especialment per a persones d'entre 23 i 30 anys que, tot i conviure amb els progenitors, disposen d'una situació econòmica diferenciada de la resta de membres de la llar.
Per acreditar-ho, és necessari obtenir un certificat d'exclusió social, un document emès pels serveis socials municipals o autonòmics que acredita que la persona constitueix una unitat econòmica independent.
Aquest certificat és un dels elements que la Seguretat Social té en compte a l'hora d'avaluar la sol·licitud de l'ajuda.
Els requisits econòmics que cal complir
A més d'acreditar aquesta independència, els sol·licitants han de complir diverses condicions econòmiques.
Els ingressos anuals no poden superar aproximadament els 8.800 euros anuals, mentre que el patrimoni net no pot excedir els 17.698 euros, sense comptar l'habitatge habitual.
També és necessari haver residit legalment i de manera continuada a l'Estat espanyol durant almenys un any i no exercir funcions d'administrador d'una societat mercantil.
Els serveis socials i la mateixa Seguretat Social revisen cada cas individualment abans de resoldre la concessió de la prestació.
Una obligació que molts desconeixen
Una vegada aprovat l'Ingrés Mínim Vital, els beneficiaris tenen una obligació que sovint genera dubtes: han de presentar cada any la declaració de la renda, encara que els seus ingressos siguin molt baixos.
Això no significa necessàriament que hagin de pagar impostos. De fet, l'IMV està exempt d'IRPF en la majoria de casos. Tot i això, la presentació de la declaració és obligatòria per mantenir el dret a la prestació.
La manca de presentació de la renda pot comportar la suspensió o fins i tot la retirada de l'ajuda.
Una ajuda per als joves amb menys recursos
Actualment, l'Ingrés Mínim Vital continua sent una de les principals eines de protecció social per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica.
Els experts assenyalen que aquesta possibilitat pot beneficiar molts joves que, malgrat continuar vivint amb els pares per motius econòmics, disposen de recursos molt limitats i necessiten suport per afrontar despeses bàsiques o començar a construir un projecte de vida independent.
Per aquest motiu, la Seguretat Social recomana informar-se bé dels requisits i consultar els serveis socials o les oficines d'atenció abans de presentar la sol·licitud.
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