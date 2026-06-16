Fins a 700 euros més al mes: l'ajuda que molts jubilats desconeixen i que pot complementar la seva pensió
L'Ingrés Mínim Vital permet augmentar els ingressos de pensionistes amb rendes baixes i s'ha convertit en un suport clau per a moltes llars vulnerables
Molts jubilats desconeixen que la seva pensió es pot complementar amb una altra prestació pública si els ingressos de la llar no arriben als mínims establerts per la normativa. Es tracta de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), una ajuda de la Seguretat Social destinada a garantir uns ingressos mínims a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
A diferència del que sovint es pensa, aquesta prestació no substitueix la pensió de jubilació, sinó que actua com un complement econòmic que permet augmentar els ingressos mensuals quan aquests són insuficients.
En alguns casos, la diferència entre la pensió percebuda i la renda garantida pot suposar diversos centenars d'euros addicionals cada mes.
Com funciona el complement per als pensionistes
L'Ingrés Mínim Vital estableix una renda mínima garantida que varia segons la composició de la unitat de convivència. Si els ingressos d'una persona jubilada o de la seva família se situen per sota d'aquest llindar, la Seguretat Social abona la diferència.
Això significa que una persona que cobra una pensió baixa pot continuar percebent-la íntegrament i, al mateix temps, rebre un complement de l'IMV fins a arribar a la quantitat garantida que li correspon.
Per aquest motiu, molts pensionistes amb ingressos reduïts han vist augmentar notablement els seus recursos econòmics durant els darrers anys.
Qui pot accedir a aquesta ajuda
La prestació està dirigida a persones que acreditin una situació de vulnerabilitat econòmica. La Seguretat Social analitza diferents factors abans de concedir-la, entre els quals destaquen els ingressos, el patrimoni disponible i el nombre de persones que conviuen al mateix domicili.
Els jubilats que viuen sols i perceben pensions modestes poden ser beneficiaris de l'ajuda si compleixen els requisits establerts. També poden accedir-hi llars formades per parelles jubilades o famílies en què conviuen diverses generacions.
La quantia final varia segons cada cas, ja que el sistema calcula individualment l'import necessari per assolir la renda mínima garantida.
Un suport cada vegada més important
L'encariment de l'habitatge, l'alimentació i els subministraments ha fet que moltes persones grans amb pensions baixes tinguin dificultats per arribar a final de mes.
En aquest context, l'Ingrés Mínim Vital s'ha consolidat com una de les principals eines de protecció social per complementar ingressos i reduir el risc de pobresa entre la població més vulnerable.
Els experts recorden que moltes persones que compleixen els requisits no sol·liciten l'ajuda simplement perquè desconeixen que poden compatibilitzar-la amb la seva pensió.
La Seguretat Social revisa cada situació de forma individual
La concessió de l'IMV no és automàtica. Cada expedient és estudiat de manera individual per comprovar els ingressos reals de la unitat familiar i evitar duplicitats amb altres prestacions.
Per aquest motiu, els especialistes recomanen consultar els simuladors disponibles a la seu electrònica de la Seguretat Social o demanar assessorament abans de presentar la sol·licitud.
Per a molts pensionistes, aquesta prestació pot representar una ajuda decisiva per afrontar les despeses quotidianes i mantenir una millor qualitat de vida durant la jubilació.
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