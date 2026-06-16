Fins a 1.380 euros per fill: l'ajuda que ja poden cobrar milers de famílies amb aquestes condicions
La prestació complementària de la Seguretat Social pot arribar als 115 euros mensuals per cada menor de 3 anys i també està oberta a llars vulnerables que no perceben l'Ingrés Mínim Vital
Les famílies amb menys recursos econòmics disposen d'una ajuda que pot representar un alleujament important per afrontar les despeses derivades de la criança dels fills. La Seguretat Social manté activa la denominada prestació complementària d'ajuda a la infància, una mesura que permet rebre fins a 1.380 euros anuals per fill en funció de l'edat dels menors i de la situació econòmica de la llar.
Tot i que aquesta ajuda està vinculada a l'Ingrés Mínim Vital (IMV), també hi poden accedir determinades famílies amb ingressos baixos que compleixin els requisits establerts encara que no siguin beneficiàries directes d'aquesta prestació.
Quant es pot cobrar segons l'edat dels fills
L'import de l'ajuda varia en funció de l'edat dels menors a càrrec.
Les famílies amb fills de menys de 3 anys poden percebre 115 euros mensuals, una quantitat que equival a 1.380 euros anuals per cada infant.
En el cas dels menors d'entre 3 i 6 anys, la prestació és de 80,50 euros al mes, és a dir, fins a 966 euros anuals.
Per als nens i adolescents d'entre 6 i 18 anys, l'ajuda se situa en 57,50 euros mensuals, que representen 690 euros anuals per fill.
L'objectiu de la mesura és reforçar la protecció de les famílies vulnerables i reduir el risc de pobresa infantil, una de les principals preocupacions de les administracions públiques.
Qui pot demanar aquesta ajuda
Per accedir a la prestació, la Seguretat Social estableix una sèrie de límits econòmics.
Els ingressos anuals de la unitat familiar no poden superar el 300% de la renda garantida corresponent al tipus de llar. A més, el patrimoni net no pot excedir el 150% del límit patrimonial fixat per a l'Ingrés Mínim Vital, sense comptabilitzar el valor de l'habitatge habitual.
Aquests requisits permeten que famílies amb rendes modestes però que no compleixen tots els criteris de l'IMV també puguin beneficiar-se d'aquesta ajuda complementària.
Com es tramita la sol·licitud
La petició es pot formalitzar tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Seguretat Social com presencialment a les seves oficines.
Per iniciar el tràmit és necessari presentar la documentació acreditativa, entre la qual hi ha el DNI o NIE, el llibre de família i el certificat d'empadronament.
El termini general per sol·licitar la prestació és de tres mesos des del naixement del menor o des del moment en què es compleixen les condicions exigides.
Una vegada aprovada, l'ajuda s'abona mitjançant una transferència bancària mensual.
Una eina clau contra la pobresa infantil
La prestació complementària d'ajuda a la infància s'ha convertit en una de les principals mesures de suport a les llars amb menys recursos. Segons dades de la Seguretat Social, milers de famílies a Catalunya i al conjunt de l'Estat ja es beneficien d'aquest complement econòmic.
Els experts en polítiques socials remarquen que aquestes ajudes contribueixen a reduir les desigualtats i a garantir una millor cobertura de les necessitats bàsiques dels infants, especialment en un context marcat per l'encariment de l'habitatge, l'alimentació i els serveis essencials.
Per aquest motiu, la Seguretat Social recomana consultar el simulador disponible al seu portal web abans de presentar la sol·licitud per comprovar si es compleixen els requisits i conèixer l'import que correspondria en cada cas.
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