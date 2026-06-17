Hisenda vigila aquests moviments al caixer: quan et poden demanar que justifiquis els diners
L’Agència Tributària no prohibeix treure o ingressar efectiu, però els bancs han d’identificar determinades operacions i informar dels moviments superiors als 3.000 euros
Encara hi ha molta gent que fa servir diners en efectiu per pagar compres, guardar estalvis o fer operacions puntuals. Tot i l’auge de les targetes, Bizum i els pagaments amb el mòbil, treure diners del caixer continua sent una pràctica habitual. Però això no vol dir que tots els moviments passin desapercebuts.
La primera idea important és clara: Hisenda no multa automàticament per retirar 3.000 euros ni existeix un límit general que impedeixi treure diners del banc. L’Agència Tributària ha desmentit que calgui avisar-la abans de retirar aquesta quantitat. Ara bé, els bancs sí que han de registrar i comunicar determinades operacions quan superen certs imports.
A partir de 1.000 euros, identificació obligatòria
El Banc d’Espanya recorda que les entitats han d’entregar la quantitat sol·licitada si hi ha saldo disponible al compte. Tot i això, poden demanar que s’avisi amb antelació quan es vol retirar una quantitat elevada, sobretot si l’oficina no disposa de prou efectiu en aquell moment.
A més, els bancs poden exigir identificació quan es fan operacions en efectiu i ho han de fer necessàriament quan l’import és igual o superior a 1.000 euros. Això afecta tant ingressos com retirades, especialment si es fan en finestreta o si l’operació no encaixa amb els moviments habituals del client.
El llindar dels 3.000 euros
El punt que més dubtes genera és el dels 3.000 euros. Segons l’Ordre EHA/98/2010, les entitats de crèdit han d’incloure en una declaració informativa les imposicions, disposicions de fons i cobraments en efectiu quan l’import sigui superior a aquesta quantitat. També s’han d’informar operacions amb bitllets de 500 euros, encara que l’import total sigui inferior.
Això no vol dir que Hisenda obri sempre una investigació automàtica, però sí que el moviment queda registrat i pot ser revisat si l’Agència Tributària detecta indicis de frau, blanqueig o ingressos no declarats.
Quants diners pots portar a sobre?
La normativa de prevenció del blanqueig de capitals també fixa límits per al moviment físic d’efectiu. Si es transporten 100.000 euros o més dins de l'Estat espanyol, cal declarar-ho prèviament. En canvi, si s’entra o se surt del país, el límit baixa a 10.000 euros o el seu equivalent en una altra moneda.
Per sota d’aquests imports no cal fer una declaració prèvia, però això no elimina l’obligació de poder justificar l’origen dels diners si una autoritat ho requereix.
No és il·legal, però convé guardar justificants
Treure o ingressar efectiu no és cap delicte per si mateix. El problema apareix quan no es pot explicar d’on surten els diners, per què es mouen o si corresponen a ingressos que s’haurien d’haver declarat.
Per això, si has de fer una operació important, és recomanable avisar el banc, conservar el justificant, evitar fraccionar moviments de manera artificial i tenir documentació que expliqui l’origen dels diners: una venda, una herència, estalvis, una reforma o qualsevol altra operació legal.
Hisenda no persegueix l’ús normal de l’efectiu, però sí els moviments que poden amagar frau fiscal o blanqueig de capitals. I en aquests casos, no poder justificar els diners pot acabar derivant en requeriments, retencions o sancions.
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