Laura Lobo, advocada, aclareix el dubte: “Els meus pares van ajudar el meu germà a comprar la casa, ara heretem el mateix?”
Les aportacions econòmiques fetes en vida pels pares poden tenir conseqüències en la successió i generar conflictes entre germans si no queden ben documentades
Ajudar un fill a comprar un habitatge és una situació cada vegada més habitual. L'encariment dels pisos, les dificultats per accedir a una hipoteca i els elevats preus del lloguer han portat moltes famílies a donar suport econòmic als fills perquè puguin emancipar-se.
Tanmateix, allò que en un primer moment sembla un simple gest d'ajuda familiar pot convertir-se en una font de conflictes quan arriba el moment de repartir l'herència.
La pregunta és recurrent en molts despatxos d'advocats: si els pares van ajudar econòmicament un dels fills a comprar una casa, els altres germans tenen dret a rebre més herència per compensar-ho?
Segons explica l'advocada Laura Lobo, la resposta no és tan senzilla com un sí o un no.
Tot depèn de com es va fer l'ajuda
La clau principal és determinar quina naturalesa tenia aquella aportació econòmica.
No és el mateix que els pares concedissin un préstec, que fessin una donació o que simplement transferissin diners sense deixar-ne constància documental.
Si l'ajuda es va formalitzar com un préstec, en teoria existeix un deute que podria continuar vigent, llevat que s'hagi retornat o que els mateixos pares l'haguessin perdonat posteriorment.
En canvi, si es tracta d'una donació, aquesta aportació podria tenir-se en compte en el moment de calcular el repartiment hereditari, especialment si afecta els drets de la resta d'hereus.
El testament pot ser determinant
Un altre element fonamental és l'existència d'un testament clar i ben redactat.
Els pares poden deixar expressament indicat si aquella ajuda s'ha de considerar un avançament de l'herència o si, al contrari, volen que no tingui cap efecte sobre el futur repartiment dels béns.
Aquesta precisió pot evitar nombrosos conflictes familiars.
Tot i això, els experts recorden que la llibertat de repartir els béns no és absoluta. La legislació protegeix la denominada legítima, és a dir, la part mínima de l'herència que correspon als hereus forçosos.
Per aquest motiu, fins i tot quan existeix testament, cal analitzar cada situació concreta.
Els problemes arriben quan no hi ha res per escrit
Les complicacions acostumen a aparèixer quan les ajudes econòmiques es fan de manera informal.
Molts pares entreguen diners a un fill perquè necessita comprar un habitatge o travessa una situació complicada sense formalitzar cap document. Amb els anys, aquella decisió pot ser interpretada de formes molt diferents pels germans.
Mentre uns consideren que es tractava simplement d'un regal, altres poden entendre que aquell fill ja va rebre una part important del patrimoni familiar abans de temps.
Aquestes discrepàncies són una de les causes més habituals de disputes hereditàries.
Els experts recomanen planificar la successió
Advocats i notaris coincideixen que la millor manera d'evitar conflictes és deixar constància documental de qualsevol ajuda econòmica rellevant i revisar periòdicament el testament.
La planificació successòria permet aclarir la voluntat dels pares, protegir els drets dels hereus i reduir considerablement les tensions familiars quan arriba el moment de repartir el patrimoni.
Per això, davant situacions com la compra d'un habitatge amb ajuda dels progenitors, els especialistes recomanen assessorar-se jurídicament i deixar-ho tot reflectit per escrit. El que avui sembla una simple ajuda familiar pot acabar tenint un impacte important en l'herència de demà.
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