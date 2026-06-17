Un niu al tub de fums pot ser un risc: què has de fer abans de tocar-lo
Retirar un niu d’ocells pel teu compte pot ser il·legal si està actiu, sobretot si hi ha ous o cries
Amb l’arribada de la primavera i el bon temps, molts ocells urbans busquen llocs arrecerats, alts i càlids per fer-hi el niu. Els pardals, les orenetes, els falciots i altres espècies poden instal·lar-se en racons de façanes, xemeneies, sortides de fums, tubs de ventilació o terminals de gas. El problema és que, quan això passa a casa, no sempre es pot actuar de qualsevol manera.
Un niu a casa pot provocar sorolls, brutícia, males olors o restes de branques i plomes. Però el risc pot ser molt més greu si s’ha format en una sortida de fums o en el conducte d’un termo, una caldera o un escalfador de gas. En aquests casos, l’obstrucció pot dificultar el tiratge i afectar l’evacuació dels gasos, amb el perill que això comporta per a la seguretat de l’habitatge.
El Ministeri per a la Transició Ecològica recorda que els aparells de gas han de tenir una sortida adequada i sense obstacles. Una flama groguenca o inestable pot indicar una mala combustió i, si hi ha sospita que un niu bloqueja el conducte, el més prudent és deixar d’improvisar i avisar un tècnic autoritzat.
Què fer si els ocells fan niu a casa
La millor solució no és espantar els ocells amb trucs casolans, sinó impedir que puguin entrar en aquests punts sensibles. En una xemeneia, una sortida de fums o un tub de ventilació, el més efectiu és instal·lar una reixeta antiocells, una malla metàl·lica adequada o un terminal específic que permeti el pas de l’aire o dels gasos, però eviti l’entrada dels animals.
Aquesta protecció s’ha de col·locar bé i ha de ser compatible amb el tipus de sortida. En el cas d’una caldera de gas o d’un escalfador, no s’han de fer invents amb plàstics, xarxes toves o peces casolanes, perquè poden alterar la ventilació. El més recomanable és que ho revisi un instal·lador autoritzat o un professional del fabricant.
També convé revisar l’entorn: tapar forats laterals, reparar peces trencades i eliminar petits racons o lleixes on els ocells puguin començar a acumular branquetes. L’ideal és fer-ho abans de l’època de cria, perquè un cop el niu està actiu la situació es complica.
Es pot retirar un niu?
Si el niu d’ocells ja està fet, cal anar amb compte. A Espanya, la normativa protegeix les aus silvestres, els ous, les cries i els nius. La Llei 42/2007 prohibeix danyar, molestar o destruir nius d’espècies silvestres, fins i tot en alguns casos quan semblen buits. Per això, retirar un niu pel teu compte pot comportar sancions, especialment si hi ha ous o polls.
La regla general és clara: si el niu està actiu, no s’ha de tocar sense autorització. En casos de risc per a la salut o la seguretat, com una sortida de gas bloquejada, cal avisar un professional i consultar l’ajuntament, la comunitat autònoma o el servei de fauna corresponent. Algunes administracions poden autoritzar retirades excepcionals quan no hi ha cap altra solució segura.
Els CD penjats, les cintes brillants o els ninots d’aus rapinyaires poden tenir un efecte puntual, però els ocells s’hi acostumen ràpidament. Per això, aquests mètodes no substitueixen una protecció antiocells ben instal·lada.
La manera més segura d’actuar és revisar els punts de risc fora de l’època de cria, retirar restes només quan el niu estigui clarament inactiu o amb autorització, netejar el conducte i col·locar una barrera física el mateix dia. Si es deixa el forat obert, és molt probable que els ocells hi tornin.
En resum, un niu en una sortida de fums no és només una molèstia domèstica. Pot ser un problema de seguretat i també una qüestió legal. Abans de tocar-lo, cal comprovar si està actiu, evitar solucions improvisades i recórrer a un professional quan afecti un conducte de gas, una xemeneia o qualsevol element essencial de ventilació.
- L’equip de robòtica de Girona que necessitava 20.000 euros per anar a Atlanta torna amb dos premis internacionals
- Descobriment històric a Blanes: Troben un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
- Veïns de Girona demanen més policia i millores a la zona del parc del Migdia per combatre la delinqüència
- La família del jove desaparegut al mar a Roses demana ajuda per localitzar-lo
- Sense rastre d’Adam: què se'n sap de la desaparició del jove de 16 anys al mar a Roses
- Ensurt a Girona per la caiguda d’un tros de cornisa sobre una persona
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Alerta amb aquesta senyal poc coneguda: confondre-la et pot costar una multa de 200 euros