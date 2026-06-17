Ho has de saber: Les noves normes que t'has d'aprendre si viatges en avió aquest estiu

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La Unió Europea reforma els drets dels passatgers aeris després de més de vint anys i manté les indemnitzacions per retards de més de tres hores
Viatjar en avió pot sortir molt car si no es coneixen bé els drets dels passatgers. Retards, cancel·lacions, overbooking, maletes de mà, targetes d’embarcament o seients familiars són alguns dels punts que la Unió Europea ha volgut aclarir amb la reforma de la normativa europea de passatgers aeris, que no s’actualitzava a fons des del 2004.
L’acord entre el Parlament Europeu i el Consell de la UE manté un dels punts més importants: els passatgers podran continuar reclamant compensacions quan el vol arribi amb més de tres hores de retard o sigui cancel·lat amb menys de 14 dies d’antelació. Les indemnitzacions es mantenen entre 250 i 600 euros, segons la distància del trajecte.
Retards, cancel·lacions i overbooking
Si un vol arriba amb més de tres hores de retard, si es cancel·la a última hora o si la companyia denega l’embarcament per sobrereserva, el passatger pot tenir dret al reemborsament, a un transport alternatiu i a una indemnització.
Les quantitats continuen sent les habituals: 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per a vols intracomunitaris o d’entre 1.500 i 3.500 quilòmetres, i 600 euros per als trajectes més llargs. Ara bé, les aerolínies poden quedar exemptes de pagar compensació si demostren que la incidència es deu a circumstàncies extraordinàries, com fenòmens meteorològics greus, conflictes, riscos de seguretat o vagues alienes a la companyia.
Tot i això, encara que no hi hagi indemnització, la companyia ha de donar assistència: informació clara, menjar, beguda i, si cal, allotjament quan l’espera s’allarga moltes hores.
La maleta de mà: no serà gratis, però el preu haurà de quedar clar
Un dels punts més polèmics és l’equipatge de mà. La reforma no obliga les aerolínies a fer gratuïta la maleta de cabina, però sí que les força a mostrar des del principi el preu del bitllet amb la maleta de mà inclosa. Després, el passatger podrà pagar menys si decideix viatjar sense aquesta peça d’equipatge.
El que sí que es manté com a gratuït és l’article personal petit, com una bossa o motxilla que càpiga sota el seient. L’acord europeu situa aquesta referència en unes dimensions màximes de 40 x 30 x 15 centímetres, tot i que caldrà veure com ho adapten les companyies en les seves condicions comercials.
Aquesta mesura busca evitar que el preu inicial d’un vol sembli molt baix i després s’encareixi amb suplements gairebé inevitables.
Famílies juntes i targeta d’embarcament sense recàrrecs
La reforma també reforça els drets de les famílies amb menors. Les companyies hauran de garantir que els infants de menys de 14 anys puguin seure al costat de l’adult que els acompanya sense haver de pagar un suplement pel seient. Aquesta protecció també s’estén a passatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda i a dones embarassades.
Un altre canvi important és que les aerolínies no podran obligar els passatgers a descarregar-se una aplicació per obtenir la targeta d’embarcament. També es reforça el dret a corregir errors ortogràfics en el nom del passatger sense que això es converteixi automàticament en un cost abusiu.
Quan entraran en vigor?
L’acord encara ha de completar els últims tràmits europeus, però la votació definitiva està prevista durant l’estiu del 2026. Un cop aprovada la norma, les aerolínies podrien tenir fins a 12 mesos per adaptar els seus sistemes i complir amb les noves obligacions.
La reforma arriba en un moment de fort creixement del trànsit aeri. L’aeroport de Barcelona-El Prat va superar per primera vegada els 5,1 milions de passatgers en un mes d’abril, amb 5.103.478 viatgers l’abril del 2026, un 4,1% més que el mateix mes de l’any anterior.
La nova normativa no elimina tots els costos extra, però sí que obliga les aerolínies a ser més transparents i protegeix millor els passatgers en situacions habituals: retards, cancel·lacions, overbooking, seients familiars i equipatge de mà. Abans de volar, mirar la lletra petita continuarà sent imprescindible.
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