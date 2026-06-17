El Suprem dona la raó a una dona de 61 anys: conservarà una pensió de 850 euros al mes
L’alt tribunal revoca la decisió que havia extingit la pensió compensatòria i considera que la situació econòmica de l’exmarit no havia empitjorat prou per deixar de pagar-la
El Tribunal Suprem ha avalat que una dona de 61 anys continuï cobrant una pensió compensatòria de 850 euros mensuals després del divorci. La resolució corregeix una sentència prèvia de l’Audiència Provincial de Palència, que havia acceptat extingir aquesta prestació a petició de l’exmarit.
El cas té un element clau: la dona pateix una incapacitat permanent absoluta i no treballa des del 2007. Segons el Suprem, la seva situació personal i laboral no ha canviat de manera substancial, mentre que l’exmarit sí que havia obtingut un benefici patrimonial amb la venda del seu negoci.
Una pensió pactada després del divorci
La pensió compensatòria es va fixar arran del divorci de mutu acord. Inicialment, l’import era de 1.000 euros mensuals, però posteriorment va quedar en 850 euros. L’exmarit va demanar extingir-la després de vendre la llicència del seu negoci, un estanc, i cessar la seva activitat laboral.
L’Audiència Provincial de Palència li va donar la raó i va considerar que el canvi en la seva situació econòmica justificava posar fi a la prestació. Però el Suprem ha revocat aquesta decisió en la sentència STS 5252/2025, dictada per la Sala Civil.
La venda del negoci va ser voluntària
El punt central de la resolució és que la venda del negoci no pot utilitzar-se automàticament com a motiu per deixar de pagar la pensió. El Suprem considera que el cessament de l’activitat va ser una decisió voluntària i que, a més, va generar un benefici patrimonial immediat.
També té en compte que l’exmarit continuava percebent uns 530 euros mensuals pel lloguer d’un local i que ja no assumia algunes despeses anteriors, com la manutenció del fill comú. Per tant, l’alt tribunal entén que la seva capacitat econòmica no s’havia deteriorat fins al punt de justificar l’extinció de la pensió.
En canvi, la situació de la dona continuava sent especialment vulnerable: més de quinze anys fora del mercat laboral i amb una incapacitat permanent absoluta que li impedeix reincorporar-s’hi.
No és una pensió vitalícia automàtica
La decisió del Suprem no vol dir que la pensió compensatòria sigui intocable. Aquest tipus de prestació es pot modificar o extingir si canvien de manera substancial les circumstàncies econòmiques d’una de les parts.
De fet, la mateixa resolució deixa oberta la possibilitat de revisar-la quan l’exmarit arribi a l’edat de jubilació, prevista per al novembre del 2027, moment en què la seva situació econòmica podria canviar de manera rellevant.
El missatge del Suprem és clar: no n’hi ha prou amb al·legar una baixada d’ingressos si aquesta deriva d’una decisió voluntària i si la persona obligada a pagar conserva patrimoni o altres fonts d’ingressos. En casos de divorci, la pensió compensatòria no depèn només del que es cobra cada mes, sinó del conjunt de circumstàncies personals, laborals i patrimonials de tots dos excònjuges.
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