Jubilat? Potser no hauràs de fer la declaració de la renda: aquest és el límit que fixa Hisenda
No tots els pensionistes estan obligats a presentar l'IRPF. Tot depèn dels ingressos anuals, del nombre de pagadors i de si es perceben altres rendes
Amb l'arribada de la campanya de la renda, una de les preguntes més habituals entre els jubilats és si estan obligats o no a presentar la declaració. Tot i que moltes persones associen l'IRPF exclusivament als treballadors en actiu, les pensions de jubilació també tributen i, per tant, poden generar obligacions fiscals.
Ara bé, no tots els pensionistes han de passar per Hisenda. La normativa estableix diversos llindars d'ingressos que determinen qui està obligat a presentar la declaració i qui en queda exempt.
El límit general: 22.000 euros anuals
La regla principal és senzilla. Els pensionistes que reben una pensió procedent d'un únic pagador i que no superen els 22.000 euros bruts anuals no estan obligats a presentar la declaració de la renda.
Aquesta situació afecta una gran part dels jubilats catalans i espanyols, especialment aquells que només perceben la pensió contributiva de la Seguretat Social i no tenen altres ingressos significatius.
Això no vol dir, però, que no la puguin presentar. De fet, molts pensionistes opten per fer-la igualment perquè poden obtenir una devolució gràcies a deduccions autonòmiques o retencions practicades durant l'any.
Compte amb les pagues extres i les revaloritzacions
Els experts fiscals recorden que és important revisar els ingressos totals percebuts durant l'any.
Les pagues extraordinàries, els endarreriments, les actualitzacions de la pensió o altres complements poden fer que alguns pensionistes acabin superant el llindar dels 22.000 euros sense adonar-se'n.
Per aquest motiu, recomanen consultar anualment les dades fiscals facilitades per Hisenda abans de donar per fet que no existeix obligació de declarar.
Què passa si hi ha dos pagadors?
La situació canvia quan el pensionista rep ingressos de més d'un pagador.
En aquests casos, el límit general es redueix fins als 15.876 euros anuals, sempre que el segon pagador hagi abonat més de 1.500 euros durant l'exercici fiscal.
Aquesta situació és més habitual del que sembla i pot afectar persones que cobren:
- Una pensió de jubilació i una pensió complementària.
- Prestacions procedents de l'estranger.
- Indemnitzacions puntuals.
- Rendiments de plans de pensions.
- Altres prestacions públiques compatibles.
Quan es compleixen aquestes circumstàncies, és important comprovar si es supera el llindar establert per evitar possibles sancions o requeriments posteriors.
Els lloguers i les inversions també compten
Un altre error habitual és pensar que només es tenen en compte les pensions.
Hisenda analitza el conjunt dels ingressos del contribuent. Això significa que també poden influir:
- Els ingressos procedents del lloguer d'habitatges.
- Els interessos bancaris.
- Els dividends.
- Els guanys patrimonials.
- Determinades ajudes i subvencions.
Per tant, hi ha pensionistes amb pensions modestes que, tot i no arribar als 22.000 euros anuals, sí que han de presentar la declaració perquè disposen d'altres fonts d'ingressos.
Fer la declaració pot ser beneficiós
Els assessors fiscals recorden que no estar obligat a declarar no significa necessàriament que no sigui convenient fer-ho.
En alguns casos, la declaració pot sortir a retornar, especialment si s'han aplicat retencions durant l'any o si es poden aprofitar deduccions autonòmiques relacionades amb habitatge, discapacitat, dependència o altres circumstàncies personals.
Per això, recomanen revisar sempre l'esborrany abans de descartar la presentació.
La clau és revisar cada cas
No existeix una norma universal que serveixi per a tots els pensionistes. La situació fiscal depèn dels ingressos totals, del nombre de pagadors i de les circumstàncies particulars de cada contribuent.
La bona notícia és que molts jubilats amb una única pensió inferior als 22.000 euros anuals continuen exempts de presentar la declaració. La mala és que petits ingressos addicionals poden canviar completament aquesta situació sense que el contribuent en sigui conscient.
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