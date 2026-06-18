El ritual de Sant Joan per atraure diners i prosperitat durant la nit més màgica de l’any
La festa del solstici d’estiu és una de les nits més vinculades a la sort, els desitjos i l’abundància
La nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l’any. Coincideix amb l’arribada del solstici d’estiu i se celebra la nit del 23 al 24 de juny, en una jornada marcada pel foc, els petards, les fogueres, els sopars populars i els rituals carregats de simbolisme.
Aquesta festa té un origen molt antic i està relacionada amb el canvi d’estació, la purificació i la renovació. El foc és el gran protagonista de la revetlla, perquè tradicionalment s’ha considerat un element capaç d’allunyar les males energies i donar pas a una nova etapa. Per això, amb el pas del temps, la revetlla de Sant Joan s’ha convertit també en una nit ideal per demanar sort, amor, salut, diners i prosperitat.
La celebració està especialment arrelada a Catalunya, les Balears i el País Valencià, però també es viu en altres punts d’Espanya, com Galícia, Astúries i Navarra. A cada territori hi ha costums propis, però tots comparteixen aquesta idea de nit màgica, vinculada al foc, als desitjos i a l’energia del començament de l’estiu.
El ritual de Sant Joan per atraure diners
Un dels rituals més populars de la nit de Sant Joan és el que busca atreure diners, abundància i prosperitat econòmica. Per fer-lo, només calen alguns elements senzills: una espelma verda o daurada, colors associats a la riquesa i l’èxit; encens de canyella o sàndal, una moneda de curs legal, un paper, un bolígraf i una petita bossa o sac de tela.
El primer pas és buscar un lloc tranquil, sense interrupcions, i encendre l’encens per purificar l’ambient. Després, s’encén l’espelma i s’escriu en el paper un desig relacionat amb els diners o la prosperitat. Els experts en aquest tipus de rituals recomanen evitar peticions impossibles, com «que em toqui la loteria», i optar per objectius més concrets, com «aconseguir un ascens», «trobar una feina més ben pagada» o «millorar la meva situació econòmica».
Un cop escrit el desig, el paper es col·loca sota la moneda i s’embolica tot junt. Aquest petit paquet s’ha de guardar dins la bossa o el sac de tela i conservar-lo en un lloc segur relacionat amb els diners, com la cartera, un calaix on es guardin objectes de valor o l’espai on es deixin joies i rellotges.
Finalment, cal deixar que l’espelma es consumeixi completament. Segons la tradició, aquest ritual ajuda a enfocar l’energia de la nit de Sant Joan cap a l’abundància, la prosperitat i les noves oportunitats econòmiques.
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