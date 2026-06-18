El secret de Jennifer Lopez per mantenir-se espectacular als 56 anys: un exercici senzill que pots fer a casa
Jay Cardiello, el seu entrenador, revela el moviment més efectiu per enfortir el core sense material
Jennifer Lopez continua sent una de les artistes més admirades del món, no només per la seva carrera musical i cinematogràfica, sinó també pel seu estat físic. Als 56 anys, la cantant manté una imatge atlètica, forta i plena d’energia que desperta una pregunta inevitable: com ho aconsegueix?
La resposta no passa només per entrenaments impossibles ni rutines reservades a celebritats. Segons Jay Cardiello, entrenador personal i preparador físic de confiança de Jennifer Lopez, un dels exercicis més efectius per treballar el cos és molt més senzill del que sembla: la planxa.
Cardiello defensa que no calen màquines, peses ni accessoris complicats per activar la zona mitjana del cos. N’hi ha prou de col·locar-se en una posició estable, mantenir el cos alineat i sostenir la tensió durant uns segons. Tot i que pot semblar un moviment bàsic, la planxa abdominal és un dels exercicis més complets per enfortir el core.
L’expert recorda que aquest exercici no treballa només l’abdomen. Quan es fa correctament, també activa les espatlles, l’esquena, els glutis i tota la musculatura que ajuda a mantenir una bona postura. Per això és una opció tan recomanada per guanyar estabilitat, millorar el control corporal i reforçar el cos de manera progressiva.
L’exercici que recomana Jay Cardiello
La clau, segons Jay Cardiello, no és aguantar minuts interminables fent una planxa, sinó mantenir una bona tècnica. El cos ha d’estar recte, l’abdomen activat i la postura controlada. D’aquesta manera, l’exercici envia un estímul real a la musculatura sense necessitat de forçar més del compte.
Amb repeticions breus i regulars, la planxa pot ajudar a millorar la força de la zona mitjana, protegir l’esquena i facilitar moviments quotidians com caminar, aixecar pes o mantenir-se dret durant molta estona. També és un exercici molt versàtil, perquè es pot adaptar a diferents nivells: es pot començar amb els genolls recolzats, reduir el temps d’execució o afegir variants més dinàmiques quan ja hi ha més control.
Aquest és, precisament, un dels motius pels quals continua apareixent en rutines d’entrenadors i especialistes en fitness. És senzill, accessible i es pot fer a casa, però exigeix concentració i constància. En el cas de Jennifer Lopez, forma part d’una manera d’entendre l’entrenament basat en la força, la disciplina i el treball corporal continuat.
Mantenir-se en forma als 56 anys no depèn d’un únic exercici, però la planxa és una bona mostra de com un moviment simple pot tenir grans beneficis si es practica bé. El consell de Cardiello és clar: menys complicacions i més tècnica per aconseguir un core fort, una millor postura i un cos més estable.
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