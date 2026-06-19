Aquestes són les plantes que poden ajudar-te a suportar la calor aquest estiu sense gastar més electricitat
Algunes espècies contribueixen a refrescar l’ambient, augmentar la humitat i millorar la qualitat de l’aire dins de casa
Quan arriben les onades de calor, moltes llars recorren a l’aire condicionat o als ventiladors per intentar mantenir una temperatura agradable. Però hi ha una alternativa complementària, més natural i econòmica, que cada vegada desperta més interès: les plantes d’interior.
Tot i que cap planta pot substituir un sistema de refrigeració, algunes espècies poden ajudar a crear una sensació de frescor gràcies a un procés anomenat transpiració, pel qual alliberen vapor d’aigua a l’ambient. Aquest mecanisme contribueix a augmentar la humitat i pot ajudar a reduir lleugerament la temperatura percebuda, especialment en espais tancats i secs.
L’areca, una de les grans aliades contra la calor
Entre les plantes més recomanades hi ha la palmera areca, una de les espècies d’interior més populars. A més del seu valor decoratiu, destaca per la seva capacitat d’alliberar humitat i aportar una sensació d’ambient més fresc.
La seva mida pot variar molt, però existeixen versions adaptades a pisos i habitatges petits. A més, és una planta relativament fàcil de mantenir si disposa de llum indirecta i reg moderat.
Molts experts en jardineria la consideren una de les millors opcions per a qui busca una planta gran capaç d’aportar confort ambiental durant els mesos més calorosos.
Àloe vera, cinta i falguera: tres opcions molt populars
Una altra planta habitual és l’àloe vera, coneguda sobretot pels seus usos cosmètics i dermatològics. A més de ser resistent i fàcil de cuidar, contribueix a millorar la qualitat de l’aire interior i necessita poca aigua, una característica especialment interessant durant l’estiu.
També destaca la cinta (Chlorophytum comosum), una de les plantes més utilitzades a les llars per la seva resistència. Creix amb facilitat, s’adapta a diferents espais i és apreciada per la seva capacitat de filtrar determinats contaminants presents a l’aire.
La falguera, per la seva banda, és una altra opció molt valorada. Necessita una mica més d’humitat que altres espècies, però té una elevada capacitat de transpiració i ajuda a crear ambients més agradables, especialment en habitacions seques.
Les plantes refresquen, però tenen límits
Els especialistes recorden que les plantes poden contribuir a millorar el confort tèrmic, però no fan miracles. El seu efecte és limitat i depèn de factors com la mida de l’espai, la ventilació, la quantitat de plantes presents i la temperatura exterior.
Per combatre la calor de manera efectiva, també és recomanable abaixar persianes durant les hores centrals del dia, ventilar a primera hora del matí o al vespre, utilitzar teixits lleugers i evitar fonts de calor innecessàries dins de casa.
Una ajuda natural per als dies més calorosos
A més de l’efecte sobre la humitat ambiental, les plantes aporten altres beneficis: creen espais més agradables, redueixen la sensació d’estrès i poden millorar la percepció de benestar dins de la llar.
L’areca, l’àloe vera, la cinta o les falgueres no faran baixar la temperatura deu graus, però sí que poden ajudar a fer més suportables les jornades de calor intensa. I, a diferència d’un aparell elèctric, no incrementen la factura de la llum.
Per això, cada vegada més persones aposten per omplir de verd els espais interiors i aprofitar els petits beneficis que la natura pot oferir també dins de casa.
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