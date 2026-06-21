El múscul que estàs oblidant i que pot canviar la teva força, l’equilibri i la salut
Felipe Isidro alerta que descuidar les cames és un error a qualsevol edat
Les cames són molt més que una part del cos que es treballa al gimnàs per guanyar volum o millorar l’aspecte físic. Són la base que permet caminar, pujar escales, aixecar-se d’una cadira, mantenir l’equilibri i conservar l’autonomia amb el pas dels anys. Per això, exercitar-les no hauria de ser una rutina reservada només als esportistes o a les persones joves.
Treballar el tren inferior és important a qualsevol edat. En la joventut ajuda a construir força, millorar el rendiment i prevenir lesions. A partir de la maduresa, es converteix en una eina clau per mantenir la mobilitat, evitar la pèrdua muscular i continuar fent gestos quotidians sense dificultat. Unes cames fortes poden marcar la diferència entre moure’s amb seguretat o començar a perdre confiança en activitats tan bàsiques com caminar més estona, carregar bosses o pujar esglaons.
Així ho defensa Felipe Isidro, catedràtic d’Educació Física i referent en l’àmbit de l’activitat física. L’expert recorda que les cames concentren entre el 65% i el 68% de la massa muscular total del cos, una dada que explica per què no convé deixar-les en segon pla dins d’una rutina d’entrenament.
Per què no s’han de descuidar mai les cames
Felipe Isidro és clar quan parla de la importància d’aquesta part del cos: «Si descuides les cames, estàs perdent gran part de la teva força i salut». El missatge va més enllà del gimnàs. Segons el catedràtic, enfortir el tren inferior no només millora la força general, sinó que també ajuda a conservar l’equilibri, la mobilitat i l’autonomia a mesura que passen els anys.
El problema és que moltes persones centren l’entrenament en els braços, l’abdomen o els glutis i obliden músculs que són fonamentals per a l’estabilitat. Isidro posa com a exemple els adductors, que sovint queden fora de les rutines tot i tenir un paper important tant en la força com en el control del moviment.
«Sovint posem tota l’atenció en els quàdriceps o els glutis i deixem de banda músculs que també són clau per a l’equilibri i l’estabilitat de les cames. Els adductors en són un bon exemple: encara que influeixen tant en la força com en l’estètica del tren inferior, rarament reben el treball específic que necessiten», explica l’especialista.
Per això, una bona rutina de cames no hauria de limitar-se a buscar volum. També hauria de treballar de manera equilibrada els quàdriceps, els glutis, els bessons, els isquiotibials i els adductors. Aquesta combinació permet reforçar tota la base del cos i millorar la capacitat de moviment.
Exercitar les cames no vol dir necessàriament fer entrenaments extrems. Es pot començar amb exercicis adaptats a cada edat i condició física, com esquats suaus, pujades a un esglaó, elevacions de talons, treball de glutis o moviments de control i estabilitat. El més important és la regularitat i la tècnica, no la intensitat des del primer dia.
La conclusió de Felipe Isidro és contundent: cuidar les cames és cuidar la salut. Perquè la força del cos comença a la base, i mantenir-la activa és una de les millors maneres de moure’s millor, prevenir problemes i guanyar qualitat de vida.
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