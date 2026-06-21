El paper d’alumini no només serveix per embolicar entrepans: el truc que deixa la plata com nova
Amb aigua calenta, sal i bicarbonat, aquest mètode casolà ajuda a recuperar la brillantor de joies, coberts i objectes de plata enfosquits
El paper d’alumini és un d’aquells productes que gairebé tothom té a la cuina i que sovint s’utilitza només per conservar aliments, embolicar entrepans o protegir safates al forn. Però també pot tenir altres usos domèstics: pot ajudar en algunes tasques de neteja, servir com a suport per evitar taques o convertir-se en un aliat inesperat per recuperar objectes que semblaven envellits.
Un dels trucs més populars és el que permet netejar la plata enfosquida sense haver de recórrer a productes cars o més agressius. Amb el pas del temps, les joies, els coberts o els objectes decoratius de plata poden perdre la seva brillantor i agafar un to fosc per la reacció amb l’aire. La bona notícia és que es pot revertir amb un mètode casolà molt senzill.
El truc estrella per recuperar la plata
Per posar-lo en pràctica només cal un recipient, paper d’alumini, aigua calenta, sal i bicarbonat. El primer pas és cobrir la base del recipient amb paper d’alumini, amb la cara brillant cap amunt. Després, s’hi afegeix aigua calenta amb sal i bicarbonat, i es remena fins que tot quedi ben dissolt.
A continuació, s’hi introdueixen les peces de plata enfosquida, procurant que quedin completament submergides i en contacte amb l’alumini. Al cap de pocs minuts, comença una reacció química que ajuda a desprendre l’ennegriment de la plata. Es poden veure petites bombolles i, en alguns casos, notar una olor característica.
Quan el procés ha fet efecte, només cal retirar les peces, esbandir-les amb aigua i assecar-les bé amb un drap suau per evitar marques. Si la plata estava molt oxidada, el procés es pot repetir fins que recuperi millor el seu aspecte original.
Compte amb les joies delicades
Tot i que aquest truc casolà amb paper d’alumini és pràctic i econòmic, no s’ha d’aplicar de qualsevol manera. Cal anar amb compte sobretot amb les joies que porten pedres, perles o altres materials delicats, perquè podrien veure’s afectats pel contacte amb l’aigua calenta, la sal o el bicarbonat.
També és important conservar bé la plata després de netejar-la. El més recomanable és guardar-la en llocs secs, protegida de la humitat i, si pot ser, separada d’altres objectes que la puguin ratllar. Així es pot retardar que torni a enfosquir-se.
Aquest mètode demostra que el paper d’alumini pot tenir una segona vida molt útil a casa. Un recurs simple, barat i fàcil de fer que pot ajudar a tornar la brillantor a la plata sense necessitat de comprar productes específics.
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