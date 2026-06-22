Aquabrava, el parc aquàtic de Roses per viure la Costa Brava
Un dels plans d’estiu imprescindibles a la Costa Brava, amb Rio Tranquilo, tobogans, piscina d’onades i zones infantils
DdG
Hi ha dies d’estiu que demanen velocitat, crits i adrenalina. I n’hi ha d’altres que demanen just el contrari: deixar-se portar, notar l’aigua fresca, trobar una ombra i oblidar el rellotge durant una estona. Aquabrava, el parc aquàtic de Roses, té una mica de tot això. És un d’aquells plans que encaixen tant amb les famílies que busquen un dia complet a la Costa Brava com amb els grups d’amics que volen passar del mar a les piscines, dels tobogans al descans i de l’adrenalina al relax.
Situat a la carretera de Roses a Cadaqués, Aquabrava és un clàssic de l’estiu empordanès. Però cada temporada aconsegueix mantenir aquell punt de descoberta que fa que molts visitants hi tornin. Perquè un parc aquàtic no és només baixar per un tobogan. També és triar el ritme del dia. I aquí és on el Rio Tranquilo guanya protagonisme.
Rio Tranquilo: l’atracció per deixar-se portar
El Rio Tranquilo d’Aquabrava és una de les propostes més agradables per a qui vol viure el parc d’una manera més pausada. Pujar a un flotador, deixar que el corrent faci la feina i recórrer el riu envoltat de zones de sol i ombra. Sense presses. Sense haver de decidir gaire res. Només aigua, vegetació i aquella sensació tan d’estiu de no tenir cap obligació immediata.
És una atracció especialment pensada per descansar entre baixades més intenses, per compartir una estona en família o per fer una pausa refrescant sense sortir de l’ambient del parc. El recorregut passa per un entorn verd que reforça aquesta idea d’oasi dins d’Aquabrava, amb espais que conviden a respirar, mirar al voltant i recuperar energia.
I, tanmateix, el Rio Tranquilo també sap sorprendre. En alguns moments del dia, el riu canvia el seu ritme i incorpora onades que trenquen la calma amb un punt de diversió inesperada. És precisament aquest contrast el que el converteix en una atracció molt completa: relax quan el cos ho demana i emoció suau quan l’aigua decideix animar el trajecte.
Un parc aquàtic a Roses amb opcions per a tots els ritmes
El gran atractiu d’Aquabrava Roses és que permet organitzar el dia a mida. Qui busca emocions fortes pot començar per noms ja coneguts del parc com el Kamikaze, el Black Hole, el Camello, la Cobra o l’Anaconda. Són atraccions pensades per als qui associen un parc aquàtic amb velocitat, girs, baixades i aquella barreja de nervis i rialles abans de llançar-se.
També hi ha espai per a les propostes més competitives i compartides, com Octospeed, amb pistes ràpides que permeten baixar alhora i veure qui arriba primer. És una d’aquelles atraccions que sempre acaben generant repeticions, reptes i bromes entre amics o germans.
Però Aquabrava no viu només de l’adrenalina. El parc també disposa de piscines relaxants, piscina d’onades, rius aquàtics i zones infantils, cosa que el converteix en un dels plans amb nens a la Costa Brava més pràctics per a l’estiu. Aquesta varietat és important, perquè no tots els membres d’un grup volen el mateix. Mentre uns busquen el tobogan més atrevit, altres prefereixen una zona més tranquil·la o una piscina on refrescar-se sense presses.
Zones infantils i ambient familiar
Aquabrava té un perfil marcadament familiar. Les zones infantils, com Pirate Island i Tropic Island, estan pensades perquè els més petits també tinguin el seu espai dins del parc. Mini tobogans, jocs d’aigua, zones adaptades i atraccions a escala infantil fan que els nens puguin viure l’experiència d’un parc aquàtic sense quedar-se només com a espectadors.
Per a moltes famílies, aquest és un dels punts forts del parc: poder combinar atraccions per a adults i joves amb espais segurs i divertits per als més petits. Això permet passar-hi tot el dia sense haver d’improvisar constantment què fer després. El parc té prou varietat perquè cadascú trobi el seu moment.
Una jornada d’estiu entre aigua, ombra i vegetació
Un altre element que diferencia Aquabrava és l’entorn. El parc està integrat en una zona verda àmplia, amb vegetació i espais d’ombra que ajuden a fer més agradable la jornada. Aquest detall, que pot semblar secundari, acaba sent clau en ple estiu. Poder alternar atraccions, piscines, descans i ombra fa que la visita sigui més còmoda, sobretot quan s’hi va amb nens o es vol passar-hi moltes hores.
A més, el parc compta amb serveis que faciliten l’estada: zones de restauració, bars, botiga, consignes, vestuaris, dutxes, lloguer de gandules i aparcament gratuït. Tot plegat suma perquè l’experiència no depengui només de les atraccions, sinó també de la comoditat del dia.
Aquabrava, un pla d’estiu a la Costa Brava
En una zona com Roses, on la platja, les cales, el passeig marítim i l’oferta turística formen part del paisatge habitual, Aquabrava aporta una alternativa refrescant i molt completa. És un parc aquàtic a la Costa Brava que funciona tant com a activitat principal d’un dia de vacances com a escapada puntual per trencar la rutina de platja.
La clau és que permet viure l’estiu des de diferents intensitats. Es pot començar el matí amb tobogans, continuar amb una estona a la piscina d’onades, fer una pausa per dinar, tornar a les atraccions i acabar el dia deixant-se portar pel Rio Tranquilo. O fer-ho a l’inrevés. Aquí no hi ha una única manera de gaudir.
Per això, Aquabrava continua sent una de les cites més buscades de l’estiu a la Costa Brava. Perquè té emoció, té aigua, té espais per als petits i també té racons on baixar el ritme. I perquè, de vegades, el millor pla no és córrer cap a la següent atracció, sinó deixar que el corrent et porti una estona.
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