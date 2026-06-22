Si et deixen plantat abans del casament, pots reclamar diners a la teva exparella
El Codi Civil permet demanar una indemnització per les despeses del casament si la ruptura és injustificada
Un casament acostuma a començar amb il·lusió: la reserva del restaurant, el vestit o el vestit d'home, les flors, les fotografies, la lluna de mel i una llista de convidats que creix a mesura que s’acosta el gran dia. Però no sempre tot acaba com estava previst. De vegades, a última hora, apareixen dubtes, conflictes o decisions unilaterals que acaben amb la cancel·lació del casament i amb una de les dues parts completament plantada.
Quan això passa, el trencament sentimental no és l’únic problema. També hi ha factures, bestretes, contractes signats i diners que potser ja no es poden recuperar. I aquí és on entra una possibilitat que molts desconeixen: si una persona trenca la relació abans del casament sense una causa justificada, l’altra pot reclamar una indemnització per les despeses derivades del casament.
Què passa si t’anul·len el casament a última hora?
L’advocada i exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena ho ha explicat al programa «Zero Dramas», de RTVE. Segons va recordar, aquesta opció existeix en el dret espanyol: «Encara que sembli mentida, això existeix i hi ha sentències recents».
Això no vol dir que es pugui exigir una compensació pel patiment emocional, per la decepció o pel dany moral que suposa una ruptura abans de casar-se. El que es pot reclamar són els perjudicis econòmics demostrables: la reserva del banquet, el viatge de noces, el vestit o el tratge de boda, el fotògraf, els serveis contractats o altres despeses assumides pensant en el matrimoni.
La clau és que la ruptura hagi estat unilateral i sense una causa justificada. Si es pot demostrar que una de les parts havia assumit pagaments o obligacions econòmiques per celebrar el matrimoni promès, el Codi Civil obre la porta a reclamar aquests diners.
Què diu el Codi Civil?
El Codi Civil és clar en un punt essencial: ningú pot ser obligat a casar-se. L’article 42 estableix que la promesa de matrimoni no genera l’obligació de contreure’l ni de complir allò que s’hagués pactat per al cas que finalment no se celebrés.
Ara bé, l’article 43 introdueix el matís important. Quan una persona major d’edat, o un menor emancipat, incompleix sense causa una promesa certa de matrimoni, pot quedar obligada a rescabalar l’altra part per les despeses fetes i les obligacions assumides en consideració al casament.
És a dir, la llei no obliga ningú a passar per l’altar o pel jutjat, però sí que pot obligar a compensar econòmicament l’altra persona si aquesta ha tingut pèrdues acreditades per un casament que finalment no s’ha celebrat.
Hi ha termini per reclamar?
Sí. Aquesta reclamació no es pot fer indefinidament. El mateix article 43 fixa que l’acció caduca al cap d’un any des del dia en què es va negar la celebració del matrimoni. Passat aquest termini, ja no es podria exigir una compensació econòmica per les despeses del casament, encara que es puguin acreditar pèrdues.
Per això, si una persona ha estat deixada plantada abans del casament i ha assumit despeses importants, és essencial conservar factures, contractes, justificants de pagament, correus amb proveïdors i qualsevol document que demostri que aquells diners es van gastar per preparar el casament.
Una idea que recorda les «tarifes de ruptura» de la Xina
La notícia també connecta aquesta figura amb les anomenades «tarifes de ruptura» de la Xina, una pràctica informal en què una persona que posa fi a una relació paga una compensació a l’altra pel temps o les oportunitats perdudes. No és una llei ni un aranzel, sinó un acord voluntari que ha generat debat a les xarxes socials.
Un dels casos més cridaners es va produir el 2018 a Hangzhou, a l’est de la Xina, quan la policia va rebre una trucada des d’un bar on s’havia trobat una maleta amb dos milions de iuans. Segons va publicar el mitjà xinès Global Times, el propietari volia entregar aquells diners a la seva ex-xicota com a part d’una «taxa de ruptura», però ella va considerar que s’havia quedat «curt en uns quants milions».
A Espanya, però, la qüestió no funciona així. No es paga per deixar una relació, sinó que només es pot reclamar una indemnització si hi ha una promesa de matrimoni, una cancel·lació injustificada i despeses concretes vinculades al casament. El cor trencat no es compensa, però les factures del casament, si estan justificades, sí que poden arribar als tribunals.
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