Estudi científic: Si fa molta calor, el ventilador pot ser perjudicial
Una investigació conclou que l’efecte dels ventiladors depèn de la humitat ambiental: en alguns escenaris poden ajudar, però en d’altres poden augmentar l’estrès tèrmic
Quan arriba una onada de calor, moltes persones recorren automàticament al ventilador per intentar refrescar-se. És una solució econòmica, accessible i molt més barata que l’aire condicionat. Però un estudi científic ha posat de manifest que el seu efecte no sempre és beneficiós.
Investigadors de la Universitat de Sydney, a Austràlia, van analitzar com afecta l’ús de ventiladors elèctrics al cos humà en diferents situacions de calor extrema. Les conclusions, publicades a la revista científica Annals of Internal Medicine, indiquen que la seva eficàcia depèn en gran part de la combinació entre temperatura i humitat.
Quan el ventilador ajuda... i quan no
L’estudi va comptar amb voluntaris exposats durant dues hores a diferents escenaris que simulaven onades de calor reals registrades en diversos punts del món.
En un dels casos, els participants van ser sotmesos a un ambient molt calorós però sec, similar al de certes onades de calor registrades a Califòrnia o a l’Índia. En l’altre, la temperatura era una mica més baixa, però la humitat era molt més elevada, reproduint condicions semblants a les observades a Chicago o Xangai durant episodis extrems.
Els resultats van ser sorprenents. En entorns càlids i humits, el ventilador va contribuir a reduir la temperatura corporal interna, disminuir la freqüència cardíaca i millorar la sensació de confort. En canvi, en ambients molt secs i extremadament calorosos, l’efecte va ser el contrari: el ventilador podia augmentar la càrrega tèrmica sobre l’organisme.
Per què passa això?
La funció principal del ventilador és afavorir l’evaporació de la suor. Quan hi ha humitat elevada, aquest moviment d’aire ajuda el cos a dissipar millor la calor acumulada.
Però quan l’aire és molt sec i la temperatura exterior és extremadament alta, el ventilador pot acabar impulsant aire més calent sobre la pell. En aquestes circumstàncies, el cos pot tenir més dificultats per refredar-se i augmentar l’estrès cardiovascular.
Els investigadors van observar que, en condicions amb un índex de calor equivalent a 56 graus, però amb elevada humitat, els ventiladors resultaven beneficiosos. En canvi, amb temperatures molt altes i seques, fins i tot amb un índex de calor inferior, els efectes podien ser perjudicials.
Una realitat que també afecta Catalunya
Aquestes conclusions tenen interès especial en territoris com Catalunya, on els episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents. A les comarques de Girona, Barcelona o Tarragona, les onades de calor acostumen a anar acompanyades de nivells moderats o elevats d’humitat, especialment a les zones costaneres.
Això fa que, en moltes situacions habituals de l’estiu català, el ventilador continuï sent una eina útil per alleujar la sensació de calor. Ara bé, durant episodis excepcionals amb temperatures molt elevades i aire especialment sec, els experts recomanen extremar les precaucions.
Què recomanen els especialistes?
Els professionals de la salut insisteixen que la millor protecció davant una onada de calor continua sent mantenir-se ben hidratat, evitar l’activitat física durant les hores centrals del dia i buscar espais frescos o climatitzats quan les temperatures siguin extremes.
També és important vigilar especialment les persones grans, els infants, les embarassades i aquells que pateixen malalties cardiovasculars o respiratòries, ja que són els col·lectius més vulnerables als cops de calor.
La conclusió de l’estudi és clara: el ventilador no és ni bo ni dolent per si mateix. La seva eficàcia depèn del tipus de calor que faci. En ambients humits pot ser un gran aliat, però en condicions molt seques i extremadament caloroses podria no ser la millor opció per refrescar-se.
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