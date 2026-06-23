Amb la calor, és millor dormir despullat o amb pijama? La ciència té resposta
La clau no és només anar més fresc, sinó ajudar el cos a regular la temperatura i evitar que la calor perjudiqui el descans
Amb l’arribada de l’estiu, torna un dels debats més habituals a moltes cases: és millor dormir despullat o amb pijama? La resposta no és igual per a tothom, però la ciència dona algunes pistes clares. El més important és que el cos pugui reduir lleugerament la seva temperatura per agafar el son i mantenir un descans de qualitat.
Quan ens preparem per dormir, la temperatura corporal baixa de manera natural. Si l’habitació és massa càlida o si portem roba que reté massa calor, aquest procés es pot dificultar. Per això, en nits de molta calor, dormir sense roba o amb peces molt lleugeres pot ajudar a descansar millor.
Per què la temperatura és tan important?
El cos necessita refredar-se una mica per entrar en fase de son. Aquest descens està relacionat amb la producció de melatonina, l’hormona que ajuda a regular els ritmes de descans. Si tenim massa calor, és més fàcil despertar-se, suar o passar la nit donant voltes al llit.
En aquest sentit, dormir despullat pot afavorir la transpiració i evitar que el cos acumuli calor. També pot ser útil per a persones que tenen molta calor a la nit o que dormen en habitacions poc ventilades.
Ara bé, això no vol dir que sigui sempre la millor opció. Si durant la matinada baixa la temperatura, dormir sense roba pot fer que el cos es refredi massa i que el son també es vegi interromput.
Els beneficis de dormir sense roba
Dormir despullat pot tenir alguns avantatges. El primer és la sensació de frescor, especialment en nits de calor intensa. També pot reduir la humitat en zones íntimes i afavorir una millor ventilació de la pell.
En el cas de les dones, evitar roba interior ajustada durant la nit pot ajudar a reduir la humitat i la calor local, dos factors que poden afavorir algunes molèsties o infeccions per fongs. En el cas dels homes, mantenir una temperatura més baixa a la zona genital també pot ser beneficiós per al confort.
A més, si es dorm en parella, el contacte pell amb pell pot afavorir l’alliberament d’oxitocina, una hormona relacionada amb el vincle afectiu i la sensació de benestar.
Quan és millor portar pijama?
El pijama continua sent una bona opció si és lleuger, transpirable i adequat per a l’estiu. Els teixits com el cotó, el lli o la seda permeten que la pell respiri millor que les fibres sintètiques i ajuden a absorbir la suor.
Portar pijama també pot ser més còmode per a persones que es refreden fàcilment durant la nit o que prefereixen evitar el contacte directe amb els llençols. A més, si es dorm despullat, és recomanable canviar i rentar la roba de llit amb més freqüència per mantenir una bona higiene.
Els experts recorden que dormir nu no reforça el sistema immunitari ni és una solució miraculosa contra la calor. Simplement pot ajudar si facilita que el cos mantingui una temperatura adequada.
La millor opció: la que et permet dormir millor
No hi ha una resposta universal. Si tens molta calor, dormir despullat o amb roba mínima pot ser una bona solució. Si et despertes amb fred o et resulta incòmode, un pijama fi i transpirable pot ser millor.
El més important és mantenir l’habitació ventilada, evitar sopars massa pesats, hidratar-se bé i triar roba de llit fresca. Dormir bé no depèn només de portar pijama o no, sinó de crear unes condicions que ajudin el cos a descansar.
Per tant, aquest estiu la resposta és clara: dorm com et resulti més còmode, però evita teixits sintètics, roba ajustada i qualsevol cosa que faci que la calor s’acumuli durant la nit.
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