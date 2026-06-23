Ignacio Solsona, advocat expert en jubilació: així pots augmentar la pensió fins a 350 euros al mes
Les decisions dels últims anys de vida laboral poden tenir un impacte directe i permanent sobre la prestació que es cobrarà durant la jubilació
La jubilació és una de les qüestions que genera més dubtes entre els treballadors que s'acosten al final de la seva carrera professional. Amb les reformes aplicades els darrers anys i els canvis graduals en el sistema de pensions, entendre com es calcula la prestació és cada vegada més important.
Segons explica l'advocat laboralista Ignacio Solsona, hi ha una regla bàsica que continua sent determinant: com més temps i més quantitat es cotitzi, més elevada serà la pensió futura.
Aquesta realitat fa que moltes decisions preses durant els últims anys de vida laboral puguin traduir-se en centenars d'euros més o menys cada mes una vegada arriba la retirada.
El pes dels anys cotitzats
Per accedir a una pensió contributiva cal haver cotitzat almenys 15 anys, que donen dret al 50% de la base reguladora. A partir d'aquí, cada període addicional de cotització incrementa progressivament el percentatge de pensió que correspon.
Actualment, per cobrar el 100% de la base reguladora, cal acreditar una llarga carrera de cotització, que va augmentant gradualment amb les reformes del sistema.
Per això, molts experts recomanen evitar llacunes de cotització i planificar amb temps qualsevol canvi laboral que pugui afectar els últims anys de carrera professional, que són especialment importants per al càlcul final.
La fórmula que pot sumar 350 euros mensuals
Solsona destaca especialment els casos de pluriactivitat, és a dir, aquelles persones que cotitzen simultàniament en dos règims diferents.
L'advocat posa com a exemple un treballador que cotitza com a assalariat i que, al mateix temps, desenvolupa una activitat com a autònom. Segons els seus càlculs, una persona que mantingui aquesta doble cotització durant una dècada podria passar d'una pensió aproximada de 1.527 euros mensuals a 1.881 euros, una diferència propera als 350 euros cada mes.
La millora no és menor. En un sistema que paga les pensions en 14 mensualitats, aquesta diferència podria representar prop de 5.000 euros addicionals cada any durant tota la jubilació.
Jubilació parcial o anticipada?
Un altre dels aspectes que genera més interès és la diferència entre les diverses modalitats de jubilació.
Segons Solsona, la jubilació parcial acostuma a ser, en molts casos, més favorable des del punt de vista econòmic que la jubilació anticipada, ja que aquesta última implica l'aplicació de coeficients reductors que disminueixen la pensió de manera permanent.
Ara bé, no tots els treballadors poden accedir a la jubilació parcial, ja que aquesta opció depèn de requisits concrets relacionats amb l'empresa, l'edat i els anys cotitzats.
Per aquest motiu, els especialistes insisteixen que cada cas s'ha d'analitzar de manera individual abans de prendre una decisió.
Planificar amb temps marca la diferència
Els experts en pensions coincideixen que la improvisació és un dels principals errors que es cometen quan s'acosta la jubilació.
Canvis de feina, períodes sense cotitzar, reduccions de jornada o decisions sobre quan deixar de treballar poden tenir conseqüències permanents sobre la prestació futura.
Per això, els professionals recomanen revisar periòdicament la vida laboral, conèixer les bases de cotització acumulades i estudiar les diferents opcions disponibles abans de prendre qualsevol decisió.
Uns pocs anys més de cotització, una doble activitat laboral o escollir bé el moment de jubilar-se poden traduir-se en centenars d'euros addicionals cada mes. I, quan es parla d'una pensió que es cobrarà durant dècades, la diferència pot acabar sent molt important.
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