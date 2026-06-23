El proper cap de setmana del 27 i 28 de juny es disputarà a Vilobí d’Onyar el XV Campionat d’Espanya Caixabank BSR sub23
La competició de bàsquet en cadira de rodes arriba a la seva quinzena edició, buscant donar visibilitat a l'esport adaptat i omplir les grades.
DdG
El pavelló d’esports de Vilobí d’Onyar serà l’escenari els propers dies 27 i 28 de juny del Campionat d’Espanya Caixabank BSR sub23 que arriba a la seva quinzena edició. El bàsquet en cadira de rodes (BCR) és un dels esports més populars del programa paralímpic. Les normes són pràcticament les mateixes que les de la modalitat de peu, la única diferència és que els jugadors han de botar o passar la pilota després de fer dos impulsos a la cadira. En el BCR cada jugador té una puntuació funcional entre el 1,0 i el 4,5 segons la sevacapacitat funcional. En la modalitat de 5x35, la suma de tots els punts dels 5 jugadors enpista no pot sobrepassar els 14,5 punts.
Aquest 2026 serà la quinzena edició del campionat; l’any passat es va celebrar a Saragossa i la Fundació Vital Zuzenak s’hi va proclamar campiona; i aquest any, gràcies a Sportxperience SC es celebrarà a Vilobí d’Onyar on Catalunya espera poder guanyar el campionat a casa. Per poder guanyar, haurà de vèncer a Madrid, la Comunitat Valencia, el Adapta/Bilbao BSR i el Zuzenak.
Sportxperience SC, impulsora de l’organització del campionat a Vilobí d’Onyar, és una empresa especialitzada en la gestió i organització d’esdeveniments esportius. Tot i estar molt vinculada a l’organització de tornejos i activitats de futbol femení, una de les seves principals branques de treball és també l’esport adaptat, apostant per la inclusió i la promoció de l’exercici físic per a tothom.
En aquest àmbit, Sportxperience SC ha col·laborat en l’organització dels XVII Jocs Catalans de l’Esport Adaptat i de l’Open Besalú d’Hoquei en Cadira de Rodes 2x2, contribuint al creixement i la visibilització de l’esport inclusiu a Catalunya. L’any passat, l’entitat va impulsar l’organització del Campionat d’Espanya 3x3 de Bàsquet en Cadira de Rodes en Edat Escolar a Vilobí d’Onyar, una competició que va tenir una gran acollida entre participants, tècnics i federacions. Aquest èxit ha fet possible que Vilobí d’Onyar torni a ser la seu de l’esdeveniment d’enguany.
La vinculació de Sportxperience amb el bàsquet en cadira de rodes és especialment estreta gràcies a la Laia Planella (Olot, 1995), una de les sòcies fundadores, que és l’entrenadora i preparadora física dels equips de bàsquet en cadira de rodes del Bàsquet Girona i del CB MIFAS, així com la seleccionadora catalana. La seva experiència i coneixement, juntament amb la participació de jugadors gironins destacats com Joel Balcells (Olot, 2011), aportaran un gran valor a aquesta iniciativa.
Un gran objectiu d’Sportxperience SC, juntament amb l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, MIFAS i la FCEDF és que el pavelló de Vilobí estigui ple. Vol apropar el BCR al públic, i als jugadors i jugadores l’experiència d’un gran torneig amb una grada plena.
Cal destacar també que tots els partits es podran seguir en directe a través del Canal Tupuedes.tv. El Campionat és organitzat per el Consell Superior d’Esports (CSD) i la “Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física” (FEDDF), Caixabank conjuntament amb la Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física, Sportxperience, SC i l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar”
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