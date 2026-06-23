Ruth Díaz, directora general d’Amazon per a Espanya i Portugal, dona les claus per aprofitar el Prime Day: "La millor oferta és la que t’estalvia diners en alguna cosa que realment necessites"
L’esdeveniment d’ofertes d’Amazon comença avui i s’estendrà fins al 26 de juny amb centenars de milers d’ofertes per a clients Prime en totes les categories.
Parlem amb Ruth Díaz sobre l’evolució de la subscripció Prime i els seus consells per treure el màxim profit del Prime Day, a més d’assenyalar les fites de la companyia, que compleix 15 anys a Espanya.
Hi ha hàbits que adquirim gairebé sense adonar-nos-en. Com demanar un cafè sempre al mateix lloc o desfer la maleta tan bon punt tornem de vacances. També passa quan es trenca la cafetera, necessitem una cadira nova per a l’escriptori o arriba aquella època de l’any en què una bona mosquitera deixa de ser un caprici per convertir-se en una necessitat. Aleshores repetim un gest gairebé automàtic: obrim Amazon.
La raó darrere d’aquest costum és clara: busquem prendre la decisió de compra més intel·ligent. De fet, segons un estudi de HarrisX per a Amazon, l’estalvi, la comoditat i la planificació són tres de les prioritats que marquen la manera de comprar dels consumidors espanyols. Potser per això el 39 % compara preus abans de decidir-se, el 32 % prepara amb antelació la seva llista de la compra i el 29 % espera els períodes d’ofertes per adquirir determinats productes. Encara més revelador: un de cada quatre consumidors afirma que rarament paga el preu complet quan sap que s’acosta un gran esdeveniment d’ofertes.
I és precisament aquí on entra en joc una data que molts ja tenen marcada al calendari: Prime Day.
Prime Day 2026: quatre dies plens d’ofertes per comprar de manera estratègica
Prime Day comença avui, 23 de juny, i s’estendrà fins al pròxim dia 26. Això és, l’esdeveniment d’ofertes exclusives per a clients Prime que convida a donar la benvinguda a l’estiu amb centenars de milers d’ofertes en totes les categories i en productes de grans marques (com, per exemple, Dodot, Dyson, Levi’s i Samsung), però també de petites i mitjanes empreses.
Ara bé, aquest any se celebra en un context especial: el 15è aniversari d’Amazon a Espanya i Prime Day arriba carregat de novetats (i ofertes). Cada dia els clients podran descobrir noves ofertes, ofertes per temps limitat en productes acabats de llançar, les Top 100 ofertes i les Mega Ofertes Prime, amb descomptes del 40 % o més.
Així mateix, l’experiència serà més personalitzada que mai; els clients Prime no perdran l’oportunitat d’aconseguir exactament allò que busquen (o allò que ni tan sols sabien que necessitaven). Això és possible perquè Amazon posa a la seva disposició llistes adaptades als seus interessos, com ara: «Ofertes recomanades per a tu», «Ofertes relacionades amb les teves llistes», «Ofertes en productes de 4 estrelles o més» o «Ofertes relacionades amb articles de la teva cistella».
Molt més que un esdeveniment d’ofertes
Tot i que Prime Day sigui un dels esdeveniments més esperats de l’any per a molts, és innegable recordar que ser client Prime ofereix una infinitat d’avantatges durant tot l’any més enllà de gaudir d’ofertes exclusives o enviaments ràpids i gratuïts, fins i tot el mateix dia en 16 ciutats espanyoles.
A això s’hi afegeix la possibilitat de gaudir de les millors propostes d’entreteniment com sèries i pel·lícules en streaming i contingut en directe amb Prime Video (Zeta, Culpa Nuestra, Fallout o Reina Roja), més de 100 milions de cançons i podcasts sense anuncis amb Amazon Music Prime, emmagatzematge il·limitat de fotos amb Amazon Photos, accés a Alexa+ sense cost addicional, lliuraments gratuïts a partir de 15 € amb Just Eat, videojocs amb Luna i accés a una selecció de llibres electrònics, audiollibres, revistes, còmics i manga. Sabies que més de 200 milions de clients a tot el món es beneficien dels avantatges? Gairebé res!
Treu el màxim partit a Prime Day amb els consells de Ruth Díaz, directora general d’Amazon per a Espanya i Portugal
Sabem que Prime Day és una d’aquelles dates que molts esperen amb la llista de desitjos ja preparada. També que tots tenim algun article fitxat des de fa temps. Hem parlat amb Ruth Díaz, directora general d’Amazon per a Espanya i Portugal, per, a més de descobrir què hi ha darrere d’aquest esdeveniment d’ofertes i com aprofitar-lo al màxim, saber més sobre l’evolució d’Amazon al nostre país repassant algunes de les seves fites més destacades.
Pregunta: Què suposa per a Amazon complir 15 anys a Espanya?
Resposta: Complir 15 anys a Espanya és un moment molt especial per a nosaltres. Amazon va arribar al nostre país l’any 2011 amb un equip de 20 persones (jo era una d’elles) i un objectiu molt clar: impulsar el comerç electrònic a Espanya des dels seus inicis i fer la vida dels nostres clients més fàcil cada dia.
Durant aquests 15 anys ens hem consolidat com un actor rellevant en el desenvolupament socioeconòmic del país. Avui som 28.000 persones treballant en més de 40 centres a tot el país, hem invertit més de 25.000 milions d’euros, tenim més de 17.000 pimes espanyoles venent amb nosaltres i tres de cada quatre exporten a l’estranger, superant els 1.000 milions d’euros en exportacions cada any. Aquests 15 anys representen el nostre compromís amb Espanya: impulsar inversions, generar ocupació de qualitat i promoure la digitalització de petites i mitjanes empreses a tot el territori.
P: Quines són les fites més destacades d’aquests anys al país?
R: Hem passat d’enviar llibres a formar part del dia a dia de milions de llars a Espanya. Però potser el canvi més quotidià ha estat un altre: milions de persones han guanyat temps en el seu dia a dia.
Allò que fa 15 anys semblava gairebé ciència-ficció, avui forma part de la vida quotidiana: rebre una comanda en hores, comprar des del sofà o accedir a productes des de qualsevol punt del país. Només l’any passat, vam enviar als nostres clients Prime a Espanya més de 190 milions de productes el mateix dia o l’endemà. Volem posar-los-ho fàcil i que, visquin on visquin —la nostra xarxa logística arriba al 100 % dels codis postals de la península—, puguin rebre allò que vulguin, quan vulguin i on ho necessitin.
També volem acompanyar les nostres pimes i ajudar-les a créixer. Més del 60 % del que venem a Amazon prové de col·laboradors comercials, majoritàriament pimes; de fet, a Espanya hi ha més de 5.000 pimes rurals comercialitzant els seus productes a través d’Amazon que superen els 300 milions d’euros en exportacions anuals.
I no puc deixar d’esmentar els nostres centres d’innovació de Madrid i Barcelona, on treballen més de 1.000 persones i desenvolupen tecnologia utilitzada arreu del món. Tot això reflecteix com hem contribuït a la innovació i al desenvolupament econòmic de comunitats de tota Espanya.
P: Com ha evolucionat l’experiència dels clients espanyols amb Amazon?
R: El 15 de setembre de 2011 es va fer la primera comanda a Amazon.es. Des d’aleshores, l’obsessió ha estat la mateixa: facilitar-los la vida, que cada client senti que la botiga està feta a la seva mida. Primer va ser la velocitat —lliuraments el mateix dia des del 2014 i ara disponibles en 16 ciutats d’Espanya—. Després, la comoditat: més de 29.000 punts de recollida, incloent-hi Lockers, Counters i Hub Delivery, servei de supermercat amb Amazon Fresh, entre d’altres. Però el veritable salt ha estat convertir la botiga en una experiència cada vegada més personalitzada.
Per a nosaltres és prioritari desenvolupar noves funcionalitats que ajudin els clients a trobar exactament allò que busquen. Rufus, el nostre assistent de compres amb IA generativa, o Amazon Lens, que et permet pujar la foto d’un producte que hagis vist —al carrer, a les xarxes o en una revista— i trobar-lo, o alguna cosa semblant, a la nostra botiga. En 15 anys hem passat de lliurar paquets a construir una experiència de compra que aprèn, s’adapta i evoluciona amb cada client.
P: Quin consell donaria als clients per aprofitar al màxim Prime Day aquest any?
R: El meu consell és preparar-se: crear llistes de desitjos amb antelació per rebre notificacions si algun d’aquests productes entra en oferta, activar alertes i deixar-se guiar per les recomanacions personalitzades. Així, quan arribi el moment, només has de decidir, no buscar. Al final, la millor oferta és la que t’estalvia diners en alguna cosa que realment necessites.
15 anys formant part del dia a dia dels espanyols: les claus de l’èxit
Com ja t’avançàvem, aquest 2026 es compleixen quinze anys des de l’arribada d’Amazon a Espanya. Un aniversari que reflecteix com la companyia ha evolucionat juntament amb milions de consumidors espanyols. I això mateix han volgut celebrar amb la campanya «Que no te falte de na», amb la qual busca homenatjar els milions de clients que li han obert les portes de casa seva durant tots aquests anys.
La dimensió d’aquest creixement es reflecteix en algunes dades que ajuden a entendre l’impacte d’Amazon a Espanya:
● Més ràpids i més a prop
Amazon compta amb prop de 40 instal·lacions logístiques i més de 29.000 punts de recollida. Només el 2025, la companyia va lliurar als seus clients Prime més de 190 milions de productes el mateix dia o l’endemà a Espanya, el volum més gran de lliuraments ràpids de la seva història al país.
● Motor d’ocupació i oportunitats
L’equip d’Amazon a Espanya està format per més de 28.000 persones que ocupen més de 400 posicions diferents i representen més de 100 nacionalitats.
● Impuls a les pimes espanyoles
Tres de cada quatre pimes espanyoles que venen a Amazon exporten, superant els 1.200 milions d’euros en vendes internacionals anuals.
● Innovació Made in Spain
Amazon compta amb més de 1.000 enginyers i desenvolupadors als seus centres d’innovació de Madrid i Barcelona, des d’on desenvolupen tecnologia utilitzada per milions de persones arreu del món. Des del programari del Kindle Scribe fins als resums de ressenyes generats per intel·ligència artificial.
● Compromís amb la sostenibilitat
A Espanya, la companyia ha impulsat 100 projectes solars i eòlics, compta amb centres de micromobilitat per al repartiment urbà amb vehicles elèctrics o a peu i ha realitzat més de 12 milions de lliuraments amb zero emissions.
Com veus, quinze anys després de la seva arribada a Espanya, Amazon continua formant part d’aquells petits gestos quotidians que fem gairebé sense pensar-hi. I potser aquesta sigui la millor prova de com ha aconseguit integrar-se tan bé en el dia a dia de tots nosaltres.
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