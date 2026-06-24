Ja és oficial: aquests pensionistes no cobraran la paga extra d’estiu del 2026
La majoria de jubilats rebran la paga extraordinària a finals de juny o principis de juliol, però hi ha col·lectius que no la cobraran íntegra o directament no la percebran
L’arribada de l’estiu porta una de les dates més esperades per milions de pensionistes: el cobrament de la paga extra d’estiu. Aquest ingrés addicional representa una ajuda important per a moltes economies familiars i acostuma a generar dubtes cada any sobre qui hi té dret i en quines condicions.
Tot i que la majoria de pensions es paguen en 14 mensualitats, amb dues pagues extraordinàries anuals —una al juny i una altra al novembre—, no tots els beneficiaris cobren aquesta paga de la mateixa manera. De fet, alguns pensionistes no la percebran enguany o només en cobraran una part.
Qui no cobrarà la paga extra completa?
La clau es troba en el període de meritació de la paga extraordinària, que habitualment va de l’1 de desembre al 31 de maig.
Les persones que s’han jubilat o han començat a cobrar una pensió després de l’inici d’aquest període no tenen dret a la paga íntegra. En aquests casos, la Seguretat Social calcula una part proporcional en funció dels mesos durant els quals s’ha generat el dret.
Això significa que un pensionista que hagi començat a cobrar la seva prestació durant els primers mesos del 2026 rebrà una paga extra inferior a la d’una persona que ja percebia la pensió durant tot el semestre.
Les pensions que no tenen pagues extraordinàries
També hi ha pensionistes que no rebran cap paga extra perquè aquesta ja està integrada en les mensualitats ordinàries.
És el cas de determinades pensions derivades d’accidents laborals o malalties professionals, així com algunes prestacions d’incapacitat permanent. En aquestes situacions, l’import anual es reparteix directament en 12 pagues, de manera que no existeixen abonaments extraordinaris separats a l’estiu ni per Nadal.
Això no implica que cobrin menys diners anualment, sinó que la distribució dels imports és diferent.
També es pot veure reduïda
Una altra situació que pot afectar la paga extraordinària és l’existència de períodes de suspensió de la pensió durant el semestre de referència.
Si per algun motiu la prestació ha estat interrompuda durant part del període de meritació, això pot repercutir directament en la quantitat final que es cobrarà durant la paga d’estiu.
Per aquest motiu, els especialistes recomanen revisar les notificacions de la Seguretat Social i comprovar que les dades de la pensió siguin correctes.
Quan es cobra la paga d’estiu?
La Seguretat Social acostuma a efectuar l’ingrés entre els primers dies de juliol. No obstant això, moltes entitats bancàries avancen el pagament i els pensionistes acostumen a veure l’abonament entre els últims dies de juny i els primers dies de juliol.
En la majoria dels casos, la paga extraordinària arriba conjuntament amb la mensualitat ordinària corresponent.
Una cita marcada al calendari de milions de pensionistes
La paga d’estiu continua sent un dels moments econòmicament més importants de l’any per a molts jubilats. Tot i això, no tothom la cobra de la mateixa manera.
Els pensionistes que han començat a percebre la prestació recentment, aquells que han tingut interrupcions en la pensió o els qui cobren prestacions distribuïdes en 12 mensualitats són els principals afectats. Per això, abans de preocupar-se per un import inferior a l’esperat, convé comprovar com està configurada la pensió i quin és el sistema de pagament que li correspon.
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