La Seguretat Social avisa: jubilar-se abans pot sortir més car del que sembla
Un funcionari recomana comparar diferents escenaris abans de demanar la jubilació anticipada, perquè la decisió pot reduir la pensió de manera permanent
La jubilació anticipada torna a estar al centre del debat després del rebuig del Congrés a eliminar les penalitzacions que s’apliquen als treballadors que decideixen retirar-se abans de l’edat ordinària. En aquest context, moltes persones que s’acosten al final de la vida laboral busquen la manera de reduir l’impacte dels coeficients reductors i protegir la seva futura pensió.
Segons explica Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social, no hi ha una fórmula única que serveixi per a tothom. Cada treballador ha d’analitzar els anys cotitzats, la base reguladora, les prestacions que pugui estar cobrant i la data exacta en què vol jubilar-se abans de prendre una decisió definitiva.
No demanar-la automàticament
Un dels principals consells és no sol·licitar la jubilació anticipada tan bon punt es compleixen els requisits legals. Fer-ho sense comparar escenaris pot suposar una pèrdua mensual que s’arrossegarà durant tota la jubilació.
La jubilació anticipada voluntària comporta reduccions que varien segons els mesos que s’avança la retirada i la carrera de cotització acumulada. Per això, esperar uns mesos pot reduir el percentatge de penalització i millorar la quantia final.
En alguns casos, la diferència entre jubilar-se ara o fer-ho una mica més endavant pot semblar petita sobre el paper, però acumulada en 14 pagues anuals i durant molts anys pot representar una quantitat molt elevada.
L’atur i els subsidis també poden cotitzar
Un altre punt que molts treballadors desconeixen és que algunes prestacions continuen generant cotització. El paro contributiu, per exemple, manté cotitzacions que poden influir en el càlcul de la pensió futura.
També el subsidi per a majors de 52 anys cotitza per jubilació, cosa que pot fer convenient esperar abans de sol·licitar la retirada definitiva, especialment si encara falten pocs mesos per millorar el percentatge aplicable.
Per això, els experts recomanen no mirar només l’import immediat que es cobraria si es demana la pensió, sinó comparar-lo amb el que es podria obtenir mantenint durant un temps la situació actual.
El simulador oficial, una eina clau
Muñoz recomana utilitzar el simulador de jubilació disponible a la seu electrònica de la Seguretat Social. Aquesta eina permet calcular una estimació de la pensió en diferents dates i veure com canvia l’import segons el moment triat.
El simulador no substitueix l’assessorament personalitzat, però pot ajudar a entendre millor l’impacte de jubilar-se uns mesos abans o després. També permet detectar si falta informació a la vida laboral o si hi ha períodes de cotització que convé revisar.
Anticipar-se no sempre és una mala decisió
Els especialistes insisteixen que la jubilació anticipada no és necessàriament negativa. En alguns casos pot compensar perquè permet començar a cobrar abans, encara que l’import mensual sigui inferior.
Ara bé, en altres situacions pot ser més rendible esperar fins a l’edat ordinària o, com a mínim, endarrerir la sol·licitud uns mesos per reduir la penalització.
La data de jubilació no és un tràmit menor. Pot marcar la diferència entre cobrar una pensió més baixa de per vida o millorar l’import mensual amb una decisió planificada. Per això, abans de fer el pas, la recomanació és clara: comparar, calcular i no precipitar-se.
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