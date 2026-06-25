Girona afina l’estiu amb el Festival de Guitarra 2026
Clàssic, jazz, flamenc i altres estils es donen cita a Girona, Sant Gregori, Platja d'Aro, Palamós, Santa Cristina d'Aro i L'Escala
DdG
El Festival de Guitarra de Girona 2026 torna a posar música a l’estiu gironí amb una proposta que va molt més enllà del concert convencional. Del 27 de juny al 27 de setembre, la guitarra serà protagonista en diversos espais de Girona, la Costa Brava i les comarques gironines.
La nova edició combina talent internacional, músics de proximitat i una programació pensada per a públics molt diferents. Hi haurà guitarra clàssica, jazz manouche, flamenc contemporani, tango argentí, música sefardita, folk, boleros, sons mediterranis i rhythm & blues.
Una agenda viva per a qui busca concerts a Girona, música en directe a la Costa Brava i propostes culturals amb identitat pròpia. La programació del Festival de Guitarra de Girona 2026 arrenca el 27 de juny a la Casa de Cultura de Girona amb el concert inaugural i continua amb cites destacades com Lux Nova Duo, Agatino Scuderi, Diego Cortés i Rafa Martín, Emma Campàs & Afra Camós, Andreu Domènech Trio, Filippo Dall’Asta Gypsy Jazz Trio i Mesut Özgen.
Els concerts passaran per escenaris de Girona, Palamós, l’Escala, Platja d’Aro, Sant Gregori i Santa Cristina d’Aro, amb una programació que s’allarga fins al 27 de setembre. En aquest enllaç es pot consultar tota la programació.
Aquesta mirada territorial és una de les grans virtuts del festival: la cultura no queda tancada en un únic espai, sinó que circula, respira i arriba a nous públics. Cada actuació té una personalitat pròpia. Un dia pot sonar Bach amb acordió i guitarra. Un altre, un homenatge a Dire Straits.
L’endemà, melodies llatines, sons medievals o flamenc amb accent contemporani. El resultat és una proposta àmplia, propera i sense rigideses, on la guitarra dialoga amb veus, percussions, clarinets, pianos i memòries musicals d’arreu del món.
Un festival amb l'esséncia intacte
Nascut l’any 2004, el festival manté intacta la seva essència: donar protagonisme a un instrument popular, versàtil i capaç de connectar generacions.
Més de dues dècades després, el Festival de Guitarra de Girona continua creixent sense perdre caràcter ni ofici. Buscar la programació Festival Guitarra Girona 2026 és trobar molt més que una llista de concerts. És descobrir una agenda cultural amb ànima, escenaris singulars i nits d’estiu pensades per escoltar sense pressa. En un temps de soroll constant, aquest festival defensa una altra manera de viure la música. Amb proximitat. Amb talent.
I amb aquella vibració neta d’una corda que, quan sona bé, encara sap omplir tota una sala.
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