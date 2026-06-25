Una propietària d'un bar elimina el pagament amb targeta: aquest és el motiu que ha sorprès milers de clients
La restauradora assegura que les comissions bancàries fan que guanyi molt poc amb consumicions de baix import, mentre el pagament amb targeta continua guanyant pes
Cada vegada són més els petits comerços que es plantegen limitar o eliminar el pagament amb targeta en compres de poc import. L'augment dels costos, les comissions bancàries i la reducció dels marges de benefici han portat alguns negocis a prendre decisions que no deixen indiferent ningú.
És el cas de Mar, propietària d'un bar, que ha decidit retirar el datàfon del seu establiment. Segons explica, cobrar amb targeta un cafè d'1,30 euros fa que, un cop descomptades les comissions, els impostos i la resta de despeses del negoci, el benefici sigui pràcticament testimonial.
La seva decisió ha generat un intens debat sobre el futur dels pagaments en efectiu i l'impacte que tenen els costos financers sobre els petits negocis.
"El banc acaba guanyant més que nosaltres"
La restauradora assegura que les comissions per cada operació, sumades a l'increment del preu de l'electricitat, els lloguers, les matèries primeres i els salaris, han reduït considerablement la rendibilitat de molts productes.
Per això defensa que prefereix cobrar en efectiu, especialment en les consumicions més petites.
Fins i tot afirma que, en alguns casos, li surt més a compte fiar un cafè a un client habitual que assumir una nova comissió bancària per una operació de molt baix import.
Aquestes declaracions han estat àmpliament comentades a les xarxes socials, on molts autònoms i petits empresaris asseguren compartir la mateixa preocupació.
És legal no acceptar targetes?
Una de les preguntes que més s'ha repetit arran del cas és si un comerç pot negar-se a acceptar pagaments amb targeta.
La resposta és sí. La legislació espanyola no obliga, amb caràcter general, tots els establiments a acceptar targetes bancàries, sempre que el negoci informi els clients de manera clara i visible abans de la compra o del consum.
Això significa que un bar, una botiga o qualsevol altre establiment pot decidir treballar exclusivament amb efectiu, sempre que aquesta condició sigui coneguda pels clients.
El que sí que està prohibit
El que la normativa no permet és aplicar un recàrrec específic als clients que decideixin pagar amb targeta.
És a dir, un negoci pot optar per no oferir aquest sistema de pagament, però no pot cobrar un preu superior només pel fet que el client utilitzi una targeta bancària, llevat d'algunes excepcions molt concretes previstes per la normativa.
Per aquest motiu, molts establiments prefereixen fixar un import mínim per acceptar targetes o, directament, limitar-ne l'ús en compres molt petites.
El pagament digital continua creixent
Malgrat aquest tipus de casos, el pagament electrònic continua augmentant any rere any. Cada vegada més consumidors utilitzen targetes, telèfons mòbils o rellotges intel·ligents per pagar qualsevol import.
Aquesta tendència obliga molts petits negocis a trobar un equilibri entre oferir comoditat als clients i mantenir la rendibilitat de l'activitat.
Per als establiments amb marges molt ajustats, especialment bars, cafeteries o comerços de proximitat, les comissions bancàries continuen sent un element que genera debat.
El cas d'aquesta propietària ha tornat a posar damunt la taula una qüestió que afecta milers d'autònoms: fins a quin punt és sostenible assumir el cost dels pagaments electrònics en consumicions de molt baix import, quan l'efectiu continua sent una opció perfectament legal.
- El camioner mort en accident a l'AP-7 a Riudellots era un veí de Celrà de 42 anys
- L'alcalde d'Arbúcies rebrà la British Empire Medal del rei Carles III per mantenir la memòria de l'accident aeri del Montseny
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- Mestral obre al Pedró de Palamós amb una proposta de cuina senzilla i fresca
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- Necrològiques del 24 de juny
- L'avís per onada de calor suma el Gironès i el Pla de l’Estany