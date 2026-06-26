Amenacen amb una multa de fins a 60.000 euros un grup de jubilats per una tradició que fa anys que mantenen
Les partides de bingo amb diners en joc en un casal de gent gran han encès el debat sobre els límits entre l'oci popular i la normativa sobre el joc
El que durant anys havia estat una activitat habitual per passar la tarda s'ha convertit en un autèntic maldecap per a un grup de jubilats. Els usuaris del llar del pensionista de Santutxu, a Bilbao, han rebut l'advertència que podrien enfrontar-se a una sanció de fins a 60.000 euros si continuen organitzant les tradicionals partides de bingo amb petites apostes econòmiques.
La situació ha provocat una forta polèmica, ja que els participants asseguren que mai no han buscat obtenir beneficis, sinó simplement compartir una estona de lleure i combatre la soledat.
Un bingo de 20 cèntims que ha acabat sota el focus
Segons han explicat els responsables del casal, les partides es jugaven amb cartrons d'uns 20 cèntims, una pràctica que feia anys que formava part de les activitats socials del centre.
No obstant això, després d'una actuació policial, se'ls va advertir que aquesta activitat podria considerar-se joc no autoritzat, ja que es desenvolupava fora dels establiments habilitats legalment per organitzar aquest tipus de jocs amb diners.
La notícia ha generat una gran indignació entre els usuaris del centre, que consideren desproporcionada la possibilitat d'una sanció d'aquestes dimensions.
Una multa inassumible
La presidenta del casal ha reconegut públicament que una sanció de fins a 60.000 euros seria absolutament impossible d'assumir per a una entitat d'aquestes característiques.
Segons explica, el bingo mai no ha estat una activitat amb finalitat econòmica, sinó una manera de fomentar la convivència entre persones grans i oferir-los una alternativa d'oci.
Molts dels jubilats afectats coincideixen que aquestes trobades són molt més que un joc: serveixen per mantenir les relacions socials, evitar l'aïllament i donar sentit a les tardes de moltes persones que viuen soles.
Què diu la normativa?
La legislació sobre el joc estableix que les activitats amb diners en joc han d'estar degudament autoritzades per l'administració competent.
Encara que les quantitats siguin molt reduïdes, si existeixen apostes econòmiques i l'activitat no disposa de l'autorització corresponent, les autoritats poden considerar que s'està desenvolupant una activitat de joc il·legal.
Les possibles sancions varien segons la normativa autonòmica i les circumstàncies concretes de cada cas. En les infraccions més greus, les multes poden arribar a desenes de milers d'euros, tot i que la seva imposició depèn de diversos factors i de la tramitació de l'expedient administratiu.
El debat va més enllà del bingo
El cas ha reobert el debat sobre com s'haurien de regular les activitats lúdiques als casals de gent gran i altres entitats socials.
Diverses associacions recorden que jocs com el bingo, les cartes o els dòminos formen part de la vida quotidiana de molts centres i que, en molts casos, les petites aportacions econòmiques serveixen únicament per comprar premis simbòlics o finançar activitats internes.
També alerten que aquestes trobades tenen un paper molt important en la lluita contra la soledat no desitjada, un dels principals problemes que afecten la població de més edat.
Per aquest motiu, reclamen que les administracions diferenciïn clarament entre les activitats recreatives sense ànim de lucre i els negocis dedicats al joc.
El cas de Bilbao ha posat sobre la taula un debat complex: fins a quin punt una activitat tradicional, amb apostes de pocs cèntims i orientada exclusivament a la convivència, s'ha de tractar igual que una activitat de joc organitzada amb finalitats comercials.
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