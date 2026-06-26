Caminar així pot fer-te cremar fins a 300 calories: el truc d’una entrenadora per convertir el passeig en exercici real
Un gest tan senzill com sortir a caminar pot millorar la salut, activar el metabolisme i ajudar a perdre calories si es fa amb la intensitat adequada
Fer esport no sempre vol dir passar hores al gimnàs, aixecar pesos o seguir rutines impossibles. De fet, una de les activitats més accessibles i saludables és també una de les més infravalorades: caminar. Aquesta pràctica, apta per a gairebé totes les edats, pot tenir grans beneficis per a la salut cardiovascular, el metabolisme, la mobilitat i fins i tot la salut mental.
Ara bé, si l’objectiu és cremar calories, no n’hi ha prou amb sortir a passejar de qualsevol manera. Segons explica Laura Bianchi, entrenadora personal, la clau és convertir la caminada en una activitat amb prou intensitat perquè el cos treballi de veritat. Amb el ritme adequat, assegura, es poden arribar a cremar fins a 300 calories en una sessió.
La importància de moure’s per cuidar la salut
Incorporar l’activitat física a la rutina diària és essencial per mantenir el cos actiu i prevenir el sedentarisme. Caminar ajuda a millorar la resistència, afavoreix la circulació, contribueix al control del pes i pot reduir l’estrès acumulat durant el dia.
A més, és una opció fàcil d’adaptar a cada persona. No requereix material especial, no obliga a pagar un gimnàs i es pot practicar en qualsevol moment: abans d’anar a treballar, després de dinar, al vespre o aprofitant els desplaçaments del dia a dia.
La diferència, però, està en com es camina. Un passeig lent pot ser positiu per moure el cos, però si el que es busca és cremar greix i augmentar la despesa energètica, cal pujar el ritme.
El consell de Laura Bianchi per cremar més calories
Laura Bianchi, especialista en entrenament personal, defensa que el ritme és el factor més important. El punt ideal, segons l’experta, és caminar prou ràpidament perquè comenci a costar mantenir una conversa, però sense arribar a córrer.
Això vol dir que la caminada ha de generar una sensació d’esforç moderat: notar el cansament, respirar amb més intensitat i sentir que el cos està treballant. Aquesta és la manera de transformar una simple sortida a caminar en un exercici més complet.
L’entrenadora també recomana alguns trucs per augmentar la despesa calòrica durant el passeig: moure els braços amb energia, mantenir una bona postura, caminar amb el tronc recte i alternar trams de ritme ràpid amb altres de més moderats. Aquest canvi d’intensitat pot ajudar a activar més el cos i fer que la caminada sigui més efectiva.
Caminar segons l’edat: adaptar el ritme és clau
Un dels punts importants és que no tothom ha de caminar de la mateixa manera. Segons l’edat, l’estat físic i l’experiència prèvia amb l’exercici, la intensitat s’ha d’adaptar.
En persones joves o adultes amb bona condició física, es poden introduir intervals més intensos, pujades o caminades llargues a ritme viu. En adults que reprenen l’activitat després d’un temps de sedentarisme, és millor començar amb sessions més curtes i augmentar progressivament el ritme i la durada.
En el cas de la gent gran, caminar continua sent una eina molt útil per mantenir la mobilitat, l’equilibri i la salut general, però sempre convé prioritzar la seguretat: ritme constant, calçat adequat, bona hidratació i evitar esforços excessius.
La idea principal és clara: caminar ha de ser exigent, però sostenible. La constància és més important que fer un gran esforç un sol dia i abandonar la rutina després.
La constància, el gran secret
Bianchi insisteix que els beneficis arriben quan la caminada es converteix en un hàbit. Fer caminades intenses de manera regular pot ser més útil que fer entrenaments molt durs, però esporàdics.
Per això, la recomanació és trobar una rutina realista: caminar diversos dies a la setmana, mantenir un ritme actiu i aprofitar cada sortida per moure el cos amb intenció. No es tracta només de sumar passos, sinó de fer que aquests passos comptin.
En definitiva, caminar pot ser molt més que una activitat quotidiana. Si es fa amb intensitat, bona postura i constància, es pot convertir en un exercici complet per millorar la salut, activar el cos i cremar calories sense necessitat de gimnàs ni material especial.
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