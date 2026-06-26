Els nous cons de la DGT que “parlen” amb el teu cotxe per evitar accidents
Els nous dispositius avisen de les obres i dels perills a la carretera abans que el conductor hi arribi
La DGT ha posat el focus en un nou sistema de seguretat viària que pot ajudar a reduir els riscos a les carreteres: els cons connectats. Aquests dispositius, pensats per senyalitzar obres a la carretera, funcionen d’una manera semblant a la balisa V-16 i tenen un objectiu molt clar: avisar els conductors amb antelació perquè puguin reaccionar a temps.
A diferència dels cons tradicionals, aquests nous dispositius no només indiquen visualment que hi ha una zona d’obres. També estan geolocalitzats i poden enviar informació en temps real sobre la incidència. Per això es diu que “parlen” amb el conductor: perquè permeten que l’avís arribi a través dels panells de missatge variable o dels vehicles connectats.
Com funcionen els cons connectats?
El funcionament és senzill, però molt útil. Quan una empresa comença unes obres, pot instal·lar i encendre aquests cons lluminosos connectats. En aquell moment, s’activa automàticament una incidència al Centre de Gestió de Trànsit de la DGT.
Aquesta informació es comparteix en temps real a través de la plataforma DGT 3.0 i del Punt d’Accés Nacional. D’aquesta manera, el conductor pot saber abans d’arribar a la zona que hi trobarà obres, desperfectes o treballs de manteniment.
A més, els cons emeten senyals lluminosos en forma de flaix, fet que ajuda a fer més visible el perill, especialment en punts amb poca visibilitat, de nit o en trams on els conductors poden no esperar-se una incidència.
Per a què serveixen aquests dispositius?
Els cons connectats de la DGT serveixen per millorar la seguretat viària tant dels conductors com dels operaris que treballen a la calçada o als seus voltants. L’objectiu és evitar frenades brusques, distraccions, atropellaments o xocs en zones d’obres.
La DGT explica que aquests dispositius adverteixen del risc que suposa la presència d’obres a la calçada mitjançant els panells informatius o directament als vehicles connectats dels usuaris. Això permet anticipar la maniobra, reduir la velocitat i circular amb més prudència.
També són útils quan no hi ha cap treballador present. Segons la normativa, les obres o desperfectes a la carretera han d’estar senyalitzats amb aquests dispositius encara que la zona estigui buida. Així, el conductor continua rebent l’avís i pot evitar situacions de risc.
Els sinistres per obres a la carretera
La implantació d’aquests cons no és casual. Segons les dades de la DGT, l’any 2023 es van registrar 131 sinistres de trànsit relacionats amb treballs d’obres de manteniment i conservació a les carreteres.
D’aquests accidents, 21 sinistres van implicar operaris que treballaven o caminaven per la calçada o a prop seu. Els altres 110 accidents van afectar persones que es trobaven dins dels seus vehicles.
Aquestes xifres mostren el perill que poden suposar les zones d’obres si no estan ben senyalitzades o si els conductors no reben l’avís amb prou antelació. Per això, la DGT vol reforçar l’ús d’elements connectats, com la balisa V-16 i els cons intel·ligents, per fer les carreteres més segures.
En definitiva, aquests nous cons de la DGT no són simples elements de plàstic a la carretera. Són dispositius connectats que informen, alerten i poden ajudar a salvar vides. Un pas més cap a una mobilitat més segura i cap a unes carreteres on els conductors tinguin més informació abans d’arribar al perill.
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