Ja és oficial: adeu a les terrasses d’alguns bars aquest estiu
El nou acord estatal d’hostaleria obliga bars, restaurants i hotels a adaptar l’activitat quan hi hagi alertes per calor extrema i no es pugui garantir la seguretat dels treballadors
L’estiu arriba amb canvis importants per al sector de l’hostaleria. La modificació del VI Acord Laboral Estatal d’Hostaleria (ALEH), signada el 13 d’abril del 2026, introdueix noves obligacions per protegir els treballadors davant fenòmens meteorològics extrems, com les onades de calor, les inundacions o les nevades.
Un dels punts que més debat ha generat afecta directament les terrasses de bars i restaurants. La norma no obliga a tancar-les automàticament cada vegada que faci calor, però sí que exigeix a les empreses avaluar el risc i adaptar l’activitat si les condicions poden posar en perill la salut dels empleats.
No és un tancament automàtic
La idea que totes les terrasses hauran de tancar quan hi hagi una alerta meteorològica és una simplificació. El nou acord estableix que els negocis han d’identificar els llocs de treball més exposats a temperatures elevades, com les terrasses, les cuines o el repartiment exterior.
Si hi ha una alerta oficial i l’empresa no pot garantir unes condicions segures, haurà d’adoptar mesures. Això pot incloure reforçar les pauses, modificar horaris, reduir l’activitat o, en últim terme, suspendre temporalment el servei a l’exterior.
Per tant, una terrassa amb ombra, ventilació, accés a aigua, descansos adequats i una organització segura no té per què tancar. Però si no es pot protegir el personal, l’empresa haurà d’actuar.
Multes i prevenció de riscos
El canvi s’emmarca dins la prevenció de riscos laborals. Els bars i restaurants hauran d’incorporar el risc climàtic als seus plans de prevenció i demostrar que tenen protocols per actuar en dies de calor extrema.
L’incompliment pot comportar sancions, especialment si es posa en risc la salut dels treballadors. Diverses informacions del sector situen les multes en quantitats que poden arribar fins als 50.000 euros en els casos més greus.
Aquest punt afecta especialment els establiments amb molt de servei exterior, on els cambrers passen hores exposats al sol o a temperatures elevades durant els mesos d’estiu.
També canvien els acomiadaments disciplinaris
La modificació de l’ALEH no només parla de calor. També introdueix canvis en el procediment dels acomiadaments disciplinaris.
Abans de comunicar l’acomiadament, l’empresa haurà de notificar per escrit els fets concrets que atribueix al treballador i les normes presumptament vulnerades. A més, haurà de donar-li la possibilitat de presentar al·legacions, proves o testimonis.
Si aquest tràmit no es respecta, l’acomiadament podria ser declarat improcedent. En casos relacionats amb drets fonamentals, fins i tot podria arribar a considerar-se nul.
Mesures d’igualtat LGTBI
El tercer gran bloc del nou acord incorpora mesures específiques d’igualtat LGTBI. Les empreses del sector hauran de disposar de protocols contra l’assetjament i la discriminació, mecanismes de denúncia i mesures per garantir la igualtat real dins l’àmbit laboral.
Aquestes obligacions afecten bars, restaurants, hotels, cafeteries, empreses de càtering i altres negocis inclosos dins el conveni estatal d’hostaleria.
La conseqüència més visible aquest estiu pot ser a les terrasses. No desapareixeran de manera generalitzada, però alguns establiments hauran d’adaptar horaris, reforçar mesures de protecció o suspendre temporalment el servei exterior si la calor posa en risc els treballadors.
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