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Vés amb compte: això és el primer que hauries de fer abans de pagar amb targeta

L'organisme recorda que un gest que només dura uns segons pot evitar cobraments erronis i reclamacions posteriors

Una propietària d'un bar elimina el pagament amb targeta: aquest és el motiu que ha sorprès milers de clients

Una propietària d'un bar elimina el pagament amb targeta: aquest és el motiu que ha sorprès milers de clients / CC0

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Bruna Segura

Girona

Els pagaments amb targeta i amb el mòbil s'han convertit en el mètode habitual de compra per a milions de persones. La rapidesa del sistema contactless fa que, sovint, els consumidors acostin la targeta al datàfon i completin l'operació gairebé sense mirar la pantalla.

Precisament per aquest motiu, el Banc d'Espanya insisteix en una recomanació molt senzilla però que molts usuaris passen per alt: comprovar sempre l'import que apareix al terminal abans d'autoritzar el pagament.

Segons l'organisme, aquest petit hàbit pot evitar errors de cobrament, càrrecs equivocats i futures reclamacions.

Un error més habitual del que sembla

La majoria de pagaments inferiors a 50 euros es poden fer sense introduir el codi PIN, fet que accelera molt el procés.

Aquesta comoditat, però, també fa que moltes persones no revisin l'import que apareix al datàfon abans d'acostar-hi la targeta o el telèfon mòbil.

Els experts recorden que els errors humans poden produir-se en qualsevol establiment: una tecla mal premuda, un import duplicat o una confusió en registrar el producte poden provocar que el client pagui més del que correspon.

Detectar-ho en aquell mateix moment és molt més senzill que intentar reclamar-ho dies després.

El tiquet encara pot ser molt útil

Cada vegada hi ha més clients que rebutgen el tiquet per reduir el consum de paper. Tot i això, el Banc d'Espanya recorda que conservar el rebut continua sent útil en moltes situacions.

El comprovant permet verificar posteriorment que el càrrec coincideix amb la compra realitzada i facilita qualsevol reclamació davant del comerç o de l'entitat bancària si es detecta alguna incidència.

En compres importants, guardar el tiquet durant uns dies pot evitar molts maldecaps.

Revisa també els moviments del compte

Una altra recomanació dels experts és consultar periòdicament els moviments del compte bancari.

La majoria d'entitats ofereixen notificacions immediates cada vegada que es fa un pagament amb targeta. Activar aquests avisos permet detectar ràpidament qualsevol càrrec inesperat o fraudulent.

També és aconsellable revisar els extractes bancaris de manera regular, especialment si es fan moltes compres petites al llarg del mes.

Els pagaments electrònics són segurs, però cal estar atent

El Banc d'Espanya recorda que pagar amb targeta continua sent un sistema molt segur gràcies als mecanismes de protecció actuals.

Tanmateix, aquesta seguretat no ha de portar els consumidors a actuar de manera automàtica. Una simple comprovació abans d'autoritzar el pagament pot evitar errors que, posteriorment, poden requerir reclamacions davant del comerç o de l'entitat financera.

Per això, els especialistes recomanen mantenir uns hàbits molt bàsics: mirar sempre la pantalla del datàfon, comprovar l'import abans de pagar, conservar el tiquet quan sigui necessari i revisar periòdicament els moviments bancaris.

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Només calen uns segons abans d'acostar la targeta al terminal. Un gest molt senzill que pot evitar cobraments equivocats i donar més tranquil·litat cada vegada que es fa una compra.

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