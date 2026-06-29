La multa de 200 euros que et pot caure per no portar aquest kit al cotxe
La DGT recorda que no n’hi ha prou amb circular amb prudència: també cal portar l’equip obligatori per actuar en cas de punxada
La DGT ha tornat a posar el focus en un element que molts conductors obliden fins que tenen una emergència a la carretera: el kit de reparació antipunxades. Aquest accessori, que sol tenir un preu aproximat d’entre 25 i 30 euros, pot evitar-te quedar-te tirat a la carretera i, sobretot, una multa de fins a 200 euros.
La normativa estableix que els vehicles han de portar una roda de recanvi o, si no n'hi ha, un sistema alternatiu que permeti solucionar una punxada i continuar la marxa amb seguretat. És aquí on entra en joc el kit antipunxades, una opció cada vegada més habitual en molts cotxes moderns, especialment en aquells que ja no incorporen roda de recanvi.
Quin kit has de portar al cotxe?
El kit que convé portar és un kit de reparació de pneumàtics preparat per actuar en cas de punxada. No es tracta d’un accessori decoratiu ni d’un extra opcional: és una eina de seguretat viària que pot ser clau en una emergència.
Un bon kit antipunxades hauria d’incloure:
- Un compressor d’aire o inflador per recuperar la pressió del pneumàtic.
- Un líquid segellador per tapar temporalment la punxada.
- Vàlvules, tubs o adaptadors per aplicar el producte.
- Eines bàsiques per introduir el segellador o reparar el forat.
- Guants i instruccions d’ús per manipular-ho amb seguretat.
En alguns kits també s’hi poden trobar metxes de reparació, punxons, cúters o manòmetres per comprovar la pressió del pneumàtic. L’important és que el sistema permeti reparar una punxada lleu i continuar circulant fins a un taller.
Per què és obligatori portar-lo?
La raó és senzilla: en cas de punxada, el conductor ha de poder resoldre la incidència sense posar-se en perill ni deixar el vehicle immobilitzat en una zona de risc. Una punxada a la carretera pot convertir-se ràpidament en una situació perillosa, sobretot si passa en una autopista, una autovia o una via amb poca visibilitat.
Per això, la DGT insisteix que cal portar sempre un sistema per actuar davant aquest tipus d’emergències. Si el cotxe no porta roda de recanvi, el kit de reparació antipunxades és l’alternativa més pràctica i econòmica.
Què passa si no portes el kit?
Si circules sense roda de recanvi i tampoc portes cap sistema alternatiu per reparar punxades, et poden sancionar. La multa pot arribar als 200 euros, ja que el vehicle no estaria equipat amb els elements necessaris per garantir la mobilitat en cas d’avaria.
A més de la sanció, no portar aquest kit pot deixar-te completament venut en una emergència. Una simple punxada pot acabar amb el cotxe aturat al voral, una trucada a l’assistència i una situació de risc que es podria haver evitat amb un accessori de menys de 30 euros.
Un accessori barat que pot evitar molts problemes
El kit antipunxades per al cotxe no substitueix una reparació professional, però serveix per sortir del pas en cas d’emergència. És una solució temporal que permet continuar conduint amb precaució fins al taller més proper.
Per això, revisar si el vehicle porta roda de recanvi, eines per canviar-la o un kit de reparació de pneumàtics és una de les comprovacions bàsiques que tots els conductors haurien de fer. Pot semblar un detall menor, però pot marcar la diferència entre resoldre una punxada en pocs minuts o acabar amb una multa de 200 euros.
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