L’OCU avisa els passatgers: pots reclamar fins a 600 euros si el teu vol es retarda o es cancel·la
Cancel·lacions, retards, overbooking i problemes amb l’equipatge poden donar dret a compensacions econòmiques, assistència o reemborsament del bitllet
L’estiu és una de les èpoques amb més desplaçaments en avió i també una de les que acumula més incidències als aeroports. Retards, cancel·lacions, maletes que no arriben o canvis d’última hora poden complicar unes vacances abans fins i tot d’arribar al destí.
Per això, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) recorda que els passatgers aeris tenen drets reconeguts pel Reglament europeu CE 261/2004. En molts casos, poden reclamar compensacions d’entre 250 i 600 euros, en funció de la distància del vol i del tipus d’incidència.
Si et cancel·len el vol
Quan una aerolínia cancel·la un vol, el passatger té dret a escollir entre el reemborsament del bitllet o un transport alternatiu fins al destí final. També té dret a assistència, que pot incloure menjar, beguda, allotjament, trasllats entre l’hotel i l’aeroport i comunicacions.
A més, si la cancel·lació no es deu a circumstàncies extraordinàries i la companyia no ha avisat amb prou antelació, el viatger pot reclamar una compensació econòmica.
Les quantitats són de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per a vols d’entre 1.500 i 3.500 quilòmetres o intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres, i 600 euros per a vols de més de 3.500 quilòmetres fora de la UE. Aquestes compensacions es poden reduir a la meitat si la companyia ofereix una alternativa que arribi al destí amb poc retard respecte a l’hora prevista.
Retards: quan es pot reclamar?
Els retards també poden donar dret a compensació. Si l’arribada al destí final es produeix amb tres hores o més de retard, el passatger pot reclamar entre 250 i 600 euros, sempre que la companyia no pugui acreditar una causa extraordinària.
Si el retard supera les dues hores, el viatger ja pot tenir dret a assistència en vols curts. En trajectes més llargs, aquest dret apareix habitualment a partir de les tres o quatre hores, segons el tipus de vol.
I si el retard supera les cinc hores, el passatger pot optar per no continuar el viatge i demanar el reemborsament del bitllet. En alguns casos, també pot reclamar un vol de tornada al punt d’origen.
Overbooking i maletes perdudes
Un altre cas habitual és l’overbooking, quan la companyia ven més bitllets que places disponibles i denega l’embarcament a alguns passatgers. Si el viatger no s’ha ofert voluntàriament a quedar-se a terra, té dret a assistència, reemborsament o transport alternatiu, i també a una compensació econòmica.
Amb l’equipatge, el primer pas és anar al taulell de la companyia abans de sortir de l’aeroport i omplir el PIR, el Part d’Irregularitat d’Equipatge. Després, cal presentar una reclamació formal a l’aerolínia.
Els terminis són importants: 7 dies si la maleta arriba trencada o falta algun objecte, 21 dies si arriba tard, i també 21 dies per considerar-la perduda si no hi ha notícies. Per reclamar una indemnització, cal conservar justificants de despeses i demostrar el perjudici econòmic.
El debat pel cobrament de l’equipatge de mà
Un dels punts més polèmics continua sent el cobrament de suplements per portar equipatge de cabina. L’OCU defensa que aquesta pràctica vulnera els drets dels consumidors quan afecta elements bàsics del viatge, i ha denunciat diverses aerolínies per aquests recàrrecs.
El recent acord europeu sobre drets dels passatgers manté les compensacions per retards a partir de les tres hores, però també ha reobert el debat sobre què s’ha de poder portar gratuïtament a bord.
El primer pas: reclamar per escrit
La recomanació principal és clara: reclamar sempre per escrit a la companyia aèria i conservar bitllets, targetes d’embarcament, correus electrònics, tiquets de despeses i qualsevol comunicació rebuda.
Si l’aerolínia no respon en un termini de 30 dies o la resposta no satisfà el passatger, es pot acudir a la via de resolució alternativa davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que tramita reclamacions relacionades amb retards, cancel·lacions i denegacions d’embarcament.
La clau és no resignar-se. Si el vol es cancel·la, arriba tard, et deixen a terra o la maleta no apareix, la normativa europea pot donar-te dret a assistència, reemborsament i compensacions de fins a 600 euros.
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