El secret de Luis Enrique per estar en forma: entrena en dejú, es mou cada 30 minuts i desafia totes les normes
El tècnic del PSG aposta per una rutina poc convencional basada en el moviment constant, el dejuni flexible i l’escolta del cos
Luis Enrique no entén la salut com una llista de normes rígides ni com una rutina impossible de seguir. L’entrenador del Paris Saint-Germain, campió de la Champions League 25-26, ha convertit el seu dia a dia en un exemple de disciplina, constància i sentit comú. La seva fórmula per mantenir-se saludable és poc convencional, però a ell li funciona: fer esport en dejú, moure’s cada poca estona i menjar només quan realment li ve de gust.
Lluny dels plans d’entrenament extrems, el tècnic asturià defensa que el més important no és només fer una hora d’exercici al dia, sinó evitar passar moltes hores assegut sense moure’s. Per això, una de les seves rutines més comentades és aixecar-se cada 30 minuts per activar el cos.
La rutina viral de Luis Enrique: moure’s cada mitja hora
Al documental No tenéis ni **** idea, Luis Enrique mostra una escena que ha sorprès molts espectadors. En plena jornada de treball, una alarma al rellotge l’avisa que ha arribat el moment de moure’s. Sense pensar-s’ho, s’aixeca del despatx i comença a fer exercicis davant del seu equip.
No es tracta d’un entrenament llarg ni intens, sinó de petits moviments que trenquen el sedentarisme: estiraments, flexions, exercicis de mobilitat i activació muscular. “Cada mitja hora cal moure’s, tots els grups musculars”, explica el tècnic, convençut que passar vuit o deu hores assegut és un dels grans enemics de la salut.
Aquesta manera d’actuar desafia la idea tradicional que només compta l’estona d’entrenament. Per a ell, la clau és mantenir el cos actiu al llarg de tot el dia.
Entrenar en dejú i esmorzar només si té gana
Una altra de les seves rutines més cridaneres és fer esport en dejú. Luis Enrique assegura que sol entrenar sense haver esmorzat abans i que, després de l’entrenament, només menja si realment li ve de gust.
“Per fer esport, ho faig en dejú i, en acabar, si em ve de gust, esmorzo o espero fins al dinar. Va segons com em sento”, explica. Aquesta frase resumeix molt bé la seva filosofia: escoltar el cos, fugir de les imposicions i adaptar els hàbits a les sensacions personals.
El seu mètode també trenca amb alguns mites de l’alimentació. El tècnic defensa aliments senzills i nutritius, com l’ou, que considera una font molt completa de nutrients i proteïnes. De fet, ha explicat que pot sopar diversos ous sense problema, allunyant-se de dietes restrictives o modes passatgeres.
Quins resultats obté amb aquest sistema?
El resultat d’aquesta rutina és una imatge molt coherent amb el seu estil de vida: energia, disciplina, bona forma física i una actitud activa malgrat les llargues jornades de feina. Luis Enrique és conegut per la seva afició al ciclisme i per mantenir una relació constant amb l’esport, no només com a entrenador, sinó també com a forma de vida.
El seu sistema li permet combatre el cansament, reduir els efectes de passar moltes hores assegut i mantenir el cos despert durant tota la jornada. No busca una rutina perfecta ni universal, sinó una manera sostenible de cuidar-se sense obsessionar-se.
Un mètode que no és per a tothom
Tot i que la rutina de Luis Enrique pot resultar inspiradora, no vol dir que tothom hagi de copiar-la sense supervisió. Fer exercici en dejú, canviar horaris d’àpats o modificar la dieta pot no ser recomanable per a totes les persones, especialment si hi ha problemes de salut, entrenaments de força, diabetis, fatiga o altres estats mèdics.
Per això, abans de posar en pràctica un sistema semblant, el més prudent és consultar un metge, un nutricionista o un professional de l’esport. Cada cos respon d’una manera diferent i el que funciona per a Luis Enrique pot no ser adequat per a una altra persona.
La gran lliçó del tècnic del PSG és clara: cuidar-se no sempre depèn de grans sacrificis, sinó de petits gestos repetits cada dia. Moure’s més, escoltar el cos i mantenir una rutina constant poden ser el primer pas per guanyar salut.
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