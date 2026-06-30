El cervell, atrapat pel plaer immediat: l’alerta dels experts sobre la dopamina
El psiquiatre Enrique Rojas adverteix que no cal eliminar el plaer, sinó aprendre a controlar-lo
Vivim envoltats d’estímuls constants: xarxes socials, notificacions, pantalles, menjar ultraprocessat, pornografia, compres immediates i continguts digitals pensats per captar la nostra atenció durant hores. Tot això activa un mecanisme clau del cervell: la dopamina, un neurotransmissor essencial per al funcionament del nostre cos, però que pot convertir-se en un problema quan el cervell s’acostuma a rebre recompenses ràpides i sense esforç.
La dopamina és una substància química que ajuda les neurones a comunicar-se entre elles. Té un paper fonamental en el plaer, la motivació, l’aprenentatge, la memòria, el moviment i la capacitat de perseguir objectius. Per això no s’ha d’entendre com una enemiga: és imprescindible per tenir energia mental, il·lusió, concentració i ganes de fer coses.
El problema apareix quan el cervell rep massa estímuls de gratificació immediata. En aquest context, cada vegada pot costar més gaudir d’activitats quotidianes com llegir, conversar, fer esport, estudiar, treballar o simplement descansar sense mirar el mòbil. És aquí on entra en joc una pràctica que s’ha fet viral en els últims temps: el dejuni de dopamina.
Què és realment el dejuni de dopamina?
El dejuni de dopamina s’ha popularitzat com una manera de reduir l’ansietat i recuperar el control sobre els hàbits digitals i les conductes compulsives. Tot i el seu nom, no consisteix a eliminar la dopamina del cos, cosa que seria impossible i gens saludable, sinó a reduir temporalment aquells estímuls que generen una satisfacció ràpida i constant.
El psiquiatre Enrique Rojas ho resumeix amb una idea clara: “No es tracta d’eliminar el plaer, sinó de tornar a governar-lo”. Segons explica, aquesta pràctica implica aprendre a limitar certs estímuls i recuperar la capacitat de renunciar. L’objectiu no és viure sense plaer, sinó tornar a dirigir la conducta amb equilibri i llibertat.
Rojas alerta que moltes persones han quedat atrapades en una dinàmica de recompensa immediata. Les pantalles, les notificacions, les xarxes socials i els continguts digitals reclamen atenció constant i ofereixen una gratificació ràpida que pot alterar la nostra relació amb l’esforç, la paciència i el benestar.
Els grans generadors de dopamina
Diversos experts assenyalen que alguns dels principals generadors de dopamina són les xarxes socials, el menjar, la pornografia i les drogues. Són estímuls molt potents perquè activen el circuit de recompensa del cervell de manera intensa i immediata.
La pornografia, per exemple, és considerada un dels continguts més estimulants per al cervell i, amb l’accés ràpid a internet, pot generar un consum cada vegada més freqüent. A llarg termini, aquest tipus d’hàbits poden provocar tolerància: el cervell necessita cada vegada més estímul per sentir el mateix nivell de plaer. Això pot reduir la capacitat de gaudir d’activitats normals i saludables, com socialitzar, fer exercici o compartir temps amb altres persones.
Com aconseguir uns nivells òptims de dopamina?
Per mantenir uns nivells òptims de dopamina, els especialistes recomanen no buscar només el plaer fàcil, sinó apostar per hàbits que exigeixen esforç però que generin benestar real i durador.
Una de les claus és reduir l’exposició als estímuls més addictius: limitar el temps de pantalla, desactivar notificacions innecessàries, evitar l’ús compulsiu de les xarxes socials i revisar el consum de continguts que generen dependència. També és important recuperar activitats que estimulen el cervell d’una manera més saludable, com fer exercici físic, dormir bé, mantenir relacions socials, passar temps a l’aire lliure, llegir, escoltar música o treballar en objectius personals.
La psiquiatra Anne Lembke, autora de Dopamine Nation, defensa que el cervell pot reequilibrar els seus circuits de recompensa quan s’identifica la conducta problemàtica i es redueix durant un temps. No es tracta de renunciar a tot el que ens agrada, sinó de detectar allò que ens domina i recuperar el control.
En definitiva, el dejuni de dopamina no és una moda per deixar de sentir plaer, sinó una crida d’atenció sobre la manera com vivim. La pregunta no és si hem d’eliminar la dopamina, sinó si som capaços de deixar de dependre de la gratificació immediata per sentir-nos bé. Com recorda Enrique Rojas, la clau és tornar a governar el plaer abans que sigui el plaer qui governi la nostra vida.
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