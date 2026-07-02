Can Regàs: un entorn per continuar connectat amb les aficions i la vida activa
El centre per a gent gran ofereix un ampli ventall d’activitats de les quals gaudeixen residents com el músic, mestre i empresari Joan Pi i Ventós
Ubicada al centre de Girona, al carrer de Santa Eugènia, la residència per a gent gran Can Regàs ha demostrat, al llarg dels seus més de deu anys de funcionament, que viure en un centre residencial no és sinònim de desconnectar completament ni del món exterior ni d'aquelles aficions que aporten felicitat. Un exemple és Joan Pi i Ventós, músic, mestre i empresari: un home polifacètic que, amb 93 anys, continua gaudint de les activitats que ofereix Can Regàs i que el mantenen vinculat a les passions de tota una vida.
El ventall de propostes que ofereix l'equipament és ampli i variat, amb l'objectiu de promoure l'envelliment actiu: des de teràpia canina fins a tallers de pintura, lectures de poesia i activitats d'estimulació cognitiva. Aquestes darreres són les que més agraden a Ventós, explica, ja que inclouen "càlculs mentals", una activitat especialment vinculada a la seva trajectòria en el món de l'educació: primer com a mestre de matemàtiques al Grup Escolar J. Bruguera i, posteriorment, com a director del CEIP Taialà. Entre els exercicis que realitza habitualment hi ha sumes i restes, sopes de lletres, cerca d'antònims i sinònims, dibuixar figures geomètriques o completar refranys, tant en català com en castellà.
Al centre també hi ha espai per a propostes de lleure, com ara el bingo i les sessions de cinema, de les quals Ventós assegura gaudir especialment. "Les pel·lícules que m'agraden més són els musicals, perquè jo era músic professional. Tocava el violí i el trombó de vares", recorda. La seva connexió amb les arts continua ben viva: participa activament en la redacció de textos i poemes per Sant Jordi i encara té l'oportunitat d'escoltar música en directe. Sense anar més lluny, per Sant Joan, els residents van poder gaudir d'un recital d'havaneres a la mateixa residència.
A més, dins del programa d'excursions, l'octubre de l'any passat també van assistir a un concert a l'Auditori de Girona. "Abans era jo qui veia els que ballaven, des de l'escenari", comenta Ventós, entre riures. Les sortides fora del centre són una de les propostes que més valora, especialment quan es tracta d'esdeveniments com Temps de Flors. "M'agrada molt veure la ciutat", afirma. Tenir-ho tot a prop, des del Barri Vell fins a cafeteries, serveis mèdics i comerços, és un dels punts forts de Can Regàs i facilita el contacte amb familiars i amistats.
Precisament, Joan Pi explica que les visites són el moment del dia que més espera. Els diumenges, a més, es pot desplaçar a casa del seu fill per compartir els àpats familiars. Quan torna al centre, però, l'esperen els companys, a qui ja considera amics i amb qui comparteix bona part de les activitats. Fins i tot, de tant en tant, encara es permet filosofar una mica amb ells, tal com sempre li ha agradat fer.
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