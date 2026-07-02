Per què els mosquits sempre et piquen a tu? La ciència té la resposta definitiva
Un estudi publicat a Cell apunta als àcids carboxílics de la pell com una de les claus que poden convertir algunes persones en autèntics imants per als mosquits
Hi ha una escena que es repeteix cada estiu: un grup d’amics en una terrassa, una finestra oberta a la nit o un sopar a l’aire lliure, i sempre hi ha algú que acaba ple de picades de mosquit mentre la resta gairebé ni se n’adona. Durant anys s’ha atribuït aquest fenomen al tipus de sang, a la suor, a l’alimentació o fins i tot a la mala sort. Però la ciència apunta cap a un altre factor: l’olor natural de la pell.
Un estudi liderat per investigadors de la Universitat Rockefeller, a Nova York, i publicat a la revista científica Cell, va observar que les persones més atractives per als mosquits produïen nivells més elevats d’àcids carboxílics a la pell. Aquests compostos formen part de l’olor corporal i poden actuar com un senyal químic especialment potent per a determinades espècies de mosquit.
L’olor de la pell, una pista decisiva
Els investigadors van analitzar mostres d’olor de diversos voluntaris i van comprovar que alguns atreien molts més mosquits que altres. En el cas més extrem, una de les persones estudiades resultava fins a 100 vegades més atractiva per als mosquits que les menys atractives.
La clau estaria en els àcids carboxílics, unes substàncies relacionades amb el sèu de la pell i amb l’activitat dels microorganismes que hi viuen de manera natural. Dit d’una altra manera: no és només que una persona suï més o menys, sinó que la seva pell pot emetre una combinació d’olors que els mosquits detecten amb molta facilitat.
L’estudi es va centrar sobretot en l’Aedes aegypti, una espècie capaç de transmetre malalties com el dengue, el Zika, la febre groga o el chikungunya. Tot i que no és l’únic mosquit que pica les persones, és un dels més estudiats perquè té un gran impacte sanitari en moltes zones del món.
Es pot deixar de ser un imant per als mosquits?
La mala notícia és que aquesta característica sembla força estable en el temps. Segons la investigació, les persones que atreien més mosquits continuaven sent atractives per a aquests insectes fins i tot mesos o anys després. Això vol dir que no hi ha una solució màgica per deixar de ser el blanc preferit.
La bona notícia és que aquest descobriment pot ajudar a desenvolupar repel·lents més eficaços en el futur. Si se sap quins compostos de la pell atreuen més els mosquits, es poden buscar fórmules que n’emmascarin l’olor o que interfereixin en la manera com aquests insectes ens detecten.
Mentrestant, els consells continuen sent els de sempre: utilitzar repel·lents autoritzats, portar roba clara i de màniga llarga al vespre, instal·lar mosquiteres i evitar perfums molt intensos quan hi ha molts mosquits.
L’aigua estancada, l’altre gran problema
Més enllà de l’atracció personal, hi ha una mesura que continua sent clau per reduir la presència de mosquits: eliminar l’aigua estancada. Aquests insectes poden criar en recipients petits, plats de testos, cubells, desaigües, joguines d’exterior o qualsevol racó on s’acumuli aigua durant uns dies.
Per això, revisar balcons, terrasses i jardins és una de les formes més efectives de prevenir plagues. No sempre podem canviar l’olor de la nostra pell, però sí que podem posar-los més difícil que es reprodueixin a prop de casa.
Així que, si cada estiu acabes ple de picades mentre els altres gairebé ni se n’adonen, potser no és imaginació teva. La ciència apunta que hi ha persones que, senzillament, fan una olor especialment irresistible per als mosquits.
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