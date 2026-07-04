La manera com seus pot revelar més del que imagines: això diu la psicologia
Una decisió aparentment innocent que parla del nostre cervell
La manera com ens asseiem pot semblar un gest sense importància, però la psicologia assegura que sovint amaga molt més que una simple qüestió de comoditat. Seure en una cantonada, triar sempre el mateix lloc al transport públic, buscar l’última fila del cinema o ocupar el racó del sofà pot respondre a una necessitat humana molt concreta: sentir seguretat, control i previsibilitat en l’espai que ens envolta.
Els experts insisteixen que aquest comportament no vol dir necessàriament que una persona sigui tímida o introvertida. En molts casos, és una resposta natural del cervell per reduir la incertesa i sentir-se més protegit en entorns compartits.
Seure en una cantonada: la postura de qui busca protecció
Una de les conductes més habituals és escollir el seient de la cantonada. Segons les dades citades en l’article, el 73% de les persones prefereixen seure en cantonades quan estan disponibles. Aquest lloc genera una sensació de refugi perquè limita els angles des d’on poden apropar-se altres persones.
Seure en una cantonada permet observar millor l’espai, tenir menys estímuls al voltant i evitar contactes inesperats. Per això moltes persones trien els extrems de l’autobús, les files finals del cinema o els racons del sofà. No és només comoditat: és una manera de tenir una part de l’entorn sota control.
Tenir l’esquena coberta: menys alerta i més calma
Una altra preferència molt comuna és buscar una cadira o un seient que permeti tenir l’esquena coberta. Aquesta postura sol generar una sensació de protecció psicològica, perquè el cervell interpreta que hi ha menys risc al darrere.
Quan una persona s’asseu amb una paret, un respatller o una cantonada al darrere, redueix el seu estat d’alerta i pot relaxar-se amb més facilitat. Aquesta sensació explica per què molta gent evita seure d’esquena a una porta, a un passadís o a una zona de molt moviment.
Seure sempre al mateix lloc: necessitat d’ordre i rutina
També és molt habitual ocupar sempre el mateix seient a classe, a la feina, al menjador o fins i tot al sofà de casa. Aquesta conducta està relacionada amb la territorialitat, és a dir, amb la tendència humana a crear petits espais propis dins d’un entorn compartit.
El psicòleg Robert Gifford, professor de la Universitat de Victoria, al Canadà, ha estudiat aquest fenomen des de la psicologia ambiental. Segons Gifford, les persones estableixen espais propis que tenen un valor simbòlic i que ajuden a mantenir l’ordre, l’estabilitat i fins i tot la convivència social.
És a dir, triar sempre el mateix lloc no és una mania sense sentit. Pot ser una manera de sentir que aquell espai és familiar, segur i previsible.
Seure als extrems: controlar l’entorn i evitar invasions
Els seients dels extrems, com els del passadís, les cantonades o les últimes files, solen atraure les persones que volen controlar millor què passa al seu voltant. Aquesta elecció pot estar relacionada amb la necessitat de reduir el contacte físic inesperat i tenir més llibertat de moviment.
Al transport públic, per exemple, seure en un extrem permet aixecar-se més fàcilment, evitar quedar envoltat i controlar millor l’espai personal. No sempre indica incomoditat social, sinó una forma pràctica de gestionar l’entorn.
Seure al centre: més exposició i més interacció
En canvi, les persones que trien seure al centre d’una taula, d’una sala o d’un grup solen quedar més exposades a la mirada dels altres. Aquesta posició pot facilitar la conversa, la participació i la connexió social.
Tot i això, els experts recorden que no s’ha d’interpretar una postura com una etiqueta fixa de personalitat. Seure al centre no sempre vol dir ser extrovertit, de la mateixa manera que triar una cantonada no implica ser introvertit. El context, l’estat d’ànim i el grau de confiança amb l’entorn també hi influeixen.
L’estudi de Leiden: menys incertesa, més seguretat
Un estudi de la Universitat de Leiden, als Països Baixos, apunta que seure sempre al mateix lloc pot reduir la incertesa i generar una sensació més gran de seguretat. Quan el cervell ja coneix un espai, no necessita analitzar constantment nous estímuls, persones o possibles incomoditats.
Això redueix la càrrega cognitiva i afavoreix una sensació de familiaritat. Per això, moltes persones repeteixen seient de manera automàtica, sense pensar-hi gaire.
Què diu l’APS sobre ocupar sempre el mateix lloc?
L’Associació per a la Ciència Psicològica (APS) també ha analitzat aquest tipus de comportaments. Segons aquesta entitat, ocupar sempre el mateix seient pot ajudar les persones a definir el seu paper dins d’un grup, ja sigui en una aula, una oficina, una reunió familiar o qualsevol espai compartit.
De fet, canviar el lloc habitual pot generar incomoditat i petites reaccions d’estrès en algunes persones. Això passa perquè el seient no és només un lloc físic: també pot formar part de la nostra rutina, de la nostra identitat dins del grup i de la manera com ens relacionem amb els altres.
No és timidesa: és una necessitat humana
La conclusió dels experts és clara: la manera com ens asseiem pot estar relacionada amb la necessitat de control, protecció, comoditat i seguretat emocional. Triar una cantonada, repetir sempre el mateix lloc o buscar tenir l’esquena coberta no vol dir necessàriament ser una persona introvertida.
En realitat, són gestos quotidians que el cervell utilitza per sentir-se més tranquil en entorns compartits. La psicologia ambiental demostra que l’espai influeix en com ens sentim, com actuem i com ens relacionem amb els altres. I, de vegades, una simple cadira pot explicar molt més del que sembla.
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