Water World i Aquadiver consoliden la Costa Brava com un referent europeu del turisme familiar amb més de quaranta anys d'innovació
Els dos parcs aquàtics reforcen el seu lideratge amb atraccions premiades internacionalment, noves experiències familiars i una aposta decidida per la sostenibilitat
DdG
Des de fa més de quatre dècades, Water World i Aquadiver formen part de l'estiu de milers de famílies que visiten la Costa Brava. El que va començar com dos projectes pioners dins l'oci aquàtic català s'ha convertit avui en un dels principals referents del turisme familiar del sud d'Europa, gràcies a una aposta constant per la innovació, la qualitat de les instal·lacions i la millora permanent de l'experiència dels visitants.
Amb més de 230.000 metres quadrats de superfície entre els dos parcs, prop de seixanta atraccions i centenars de milers de visitants cada temporada, Water World, a Lloret de Mar, i Aquadiver, a Platja d'Aro, continuen evolucionant amb una filosofia clara: crear experiències pensades perquè les famílies gaudeixin juntes, independentment de l'edat dels seus membres.
Water World: una nova manera de viure l'adrenalina en família
Coincidint amb el seu 40è aniversari, Water World va presentar la temporada passada Tornado King, una de les inversions més importants de la seva història i una atracció que ha esdevingut ràpidament el nou símbol del parc.
Desenvolupada per la companyia canadenca ProSlide Technology Inc., líder mundial en el sector, aquesta espectacular atracció permet que fins a cinc persones comparteixin una mateixa embarcació en un recorregut que combina velocitat, dues impressionants parets verticals i una sorprenent sensació de gravetat zero.
Més enllà de l'adrenalina, Tornado King representa un nou concepte dins dels grans parcs aquàtics: les emocions es viuen en grup. Famílies, pares i fills o grups d'amics poden compartir tot el recorregut dins d'una mateixa embarcació, convertint cada descens en una experiència col·lectiva.
La seva innovació no ha passat desapercebuda al sector. L'atracció, coneguda comercialment com a Double Tornado Wave 60, és actualment l'única d'aquestes característiques existent a Europa i una de les poques instal·lades al món. Aquest fet li ha valgut dos dels reconeixements internacionals més prestigiosos de la indústria dels parcs d'atraccions: el Park World Excellence Award 2025 a la Millor Experiència de Parc Aquàtic i l'European Star Award 2025 a la Millor Nova Atracció d'Europa.
Els més petits també tenen el seu Tornado
La innovació també arriba al públic infantil amb Tornado Land, una nova àrea familiar concebuda perquè els més petits puguin viure una experiència inspirada en l'atracció estrella del parc.
Per primera vegada, la tecnologia Double Tornado Wave s'ha adaptat a un format infantil, permetent que nens i nenes gaudeixin d'una versió pensada especialment per a ells, complementada amb tres nous tobogans i una zona de joc aquàtica. El resultat és un espai on tota la família pot compartir una mateixa experiència adaptada a cada edat.
Aquest concepte reforça una tendència cada vegada més present en el sector: els parcs aquàtics deixen de dissenyar atraccions només per segments d'edat i aposten per propostes que permeten gaudir conjuntament a pares, mares i fills.
Amb més de 35 atraccions distribuïdes en 150.000 metres quadrats, Water World combina grans tobogans d'adrenalina, rius ràpids, piscines d'onades, muntanyes russes aquàtiques i àmplies zones familiars i infantils, complementades amb espais Premium, diferents modalitats de Fast Pass, consignes intel·ligents i una oferta gastronòmica adaptada a tots els públics.
Aquadiver reforça el seu model d'oci familiar
A Platja d'Aro, Aquadiver continua evolucionant sota la mateixa filosofia. Amb una superfície de 80.000 metres quadrats i 23 atraccions, el parc ha consolidat una proposta orientada a les famílies que busquen combinar emoció, descans i diversió.
La principal novetat dels darrers anys és Kid's Bay, una àrea desenvolupada també per ProSlide Technology Inc. que incorpora cinc nous tobogans, dos dels quals permeten baixar en embarcacions dobles perquè adults i infants comparteixin l'experiència.
Aquesta aposta reforça un model d'oci en què els pares deixen de ser simples espectadors per convertir-se en protagonistes de les activitats juntament amb els seus fills.
L'oferta es completa amb algunes de les atraccions més emblemàtiques del parc, com Splash Mountain, Water Fall, Aqua Rocket, AquaRacer o Kahuna Wave, la gran piscina d'onades, així com nombroses zones de descans i restauració distribuïdes per tot el recinte.
Innovació també en sostenibilitat
La innovació dels dos parcs no se centra únicament en les atraccions. En els darrers anys, Water World i Aquadiver han impulsat un important pla de sostenibilitat destinat a reduir el consum de recursos naturals i adaptar les instal·lacions als reptes derivats del canvi climàtic.
Entre les actuacions més destacades hi ha la implantació de sistemes de recuperació de l'aigua utilitzada durant la neteja dels filtres, que permeten reutilitzar més de 10.000 metres cúbics d'aigua cada temporada, així com nombroses millores en l'eficiència dels sistemes hidràulics.
Aquestes actuacions han permès reduir el consum d'aigua de Water World en més d'un 10 % respecte al 2023, mentre que Aquadiver ha assolit una reducció superior al 25 %, demostrant que és possible continuar creixent apostant per una gestió més eficient dels recursos.
Mirant cap al futur
Després de més de quaranta anys d'història, Water World i Aquadiver continuen invertint en noves experiències, en la renovació constant de les seves instal·lacions i en la millora dels serveis que ofereixen als visitants.
L'objectiu continua essent el mateix que va inspirar els seus inicis: convertir cada jornada al parc en un record compartit, on l'emoció, la diversió i la convivència familiar siguin les grans protagonistes.
Amb una trajectòria marcada per la innovació, el reconeixement internacional i el compromís amb la sostenibilitat, els dos parcs reafirmen el seu paper com a motors del turisme familiar de la Costa Brava i continuen situant el territori entre les principals destinacions europees d'oci aquàtic.
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