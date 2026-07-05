Ni se t’acudeixi fer això a la dutxa en plena onada de calor: els experts avisen del risc
La dutxa freda sembla el remei perfecte contra la calor, però pot acabar provocant l’efecte contrari
Catalunya fa dies que viu enganxada a una onada de calor que no dona treva. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l’episodi de calor va començar el 19 de juny i es va allargar fins al 30 de juny, amb una massa d’aire molt càlid i persistent que va afectar bona part de l’Europa occidental. Entre els dies 21 i 24 de juny, Catalunya va viure una onada de calor amb màximes de 40 a 43 °C a Ponent.
Amb aquestes temperatures, moltes persones busquen solucions ràpides per refrescar-se: beure begudes fredes, encendre ventiladors, tancar persianes, buscar ombra o fer-se una dutxa amb aigua molt freda. I aquí és on els experts llancen l’avís: el que sembla una bona idea pot no ser-ho tant.
Les recomanacions bàsiques de Salut i de Protecció Civil són clares: cal hidratar-se sovint, evitar l’exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, reduir l’activitat física intensa quan fa més calor, estar en espais frescos o climatitzats i tenir especial cura de la gent gran, infants, persones embarassades, malalts crònics i persones que treballen a l’exterior.
La dutxa freda, el gran error de l’estiu?
Quan la temperatura s’enfila, és normal pensar: “Em dutxo amb aigua gelada i així em refresco”. La sensació inicial és agradable, immediata i aparentment efectiva. Però aquesta resposta ràpida pot enganyar el cos.
Un dels experts que més ha advertit d’aquest error és Álvaro Fernández, influencer sanitari graduat en Farmàcia, ADE, Sexologia i Nutrició i Dietètica, amb més d’1,5 milions de seguidors a Instagram. Segons explica, dutxar-se amb aigua molt freda en plena calorada pot ser contraproduent.
“Aquests dies que fa tanta calor i un pensa: ‘Em dono una dutxa d’aigua freda per refrescar-me i a funcionar; m’anirà fenomenal’. Doncs què va, que sàpigues que això és contraproduent i al cap d’una estona tindràs encara més calor”
Segons Álvaro Fernández, el problema és que el fred sobtat envia un missatge equivocat al cos. Al principi, l’aigua freda refreda la pell i dona una sensació de descans. Però després, l’organisme activa mecanismes per recuperar calor.
“Al principi sí, refredes el cos amb l’aigua i tens 10 minuts de gustet, però més tard, què passarà? Que, com que has refredat el cos, aquest activa els mecanismes de producció de calor i, al cap d’una estona, sufocació. Vaja, que estaràs encara pitjor”, resumeix.
Per què el cos reacciona així?
La clau és la manera com el nostre organisme regula la temperatura. El doctor Adam Taylor, professor d’Anatomia de la Universitat de Lancaster, al Regne Unit, i divulgador a The Conversation, explica que el cos humà tendeix a mantenir-se al voltant dels 37 °C. Quan tenim massa calor, els vasos sanguinis propers a la pell es dilaten perquè hi circuli més sang i així el cos pugui expulsar calor cap a l’exterior.
Però quan ens dutxem amb aigua molt freda passa justament el contrari: els vasos sanguinis de la pell es contrauen. Això redueix el flux de sang cap a la superfície i pot fer que la calor quedi més retinguda a l’interior del cos, en lloc de dissipar-se.
A més, l’exposició a aigua molt freda pot desencadenar una resposta de xoc tèrmic, especialment si l’aigua és d’uns 15 °C. Aquesta reacció pot fer pujar la pressió arterial i obligar el cor a bombejar contra una resistència més gran, un risc especialment important per a persones amb problemes cardiovasculars.
Aleshores, com ens hem de dutxar?
Els experts no diuen que ens hàgim de dutxar amb aigua bullent en plena onada de calor, però sí que recomanen evitar els contrastos bruscos. La millor opció és una dutxa tèbia o moderadament fresca, que ajudi el cos a refrescar-se de manera gradual sense provocar una reacció defensiva.
També pot ajudar mullar zones concretes com canells, coll o clatell, refrescar-se amb draps humits, mantenir la casa ventilada a primera i última hora del dia, abaixar persianes quan toca el sol i evitar sortir o fer esport durant les hores de màxima calor.
La sorpresa: una dutxa calenta pot ajudar a dormir millor
Encara que sembli contradictori, diversos estudis apunten que una dutxa o bany calent abans d’anar a dormir pot millorar el descans. Una revisió sistemàtica i metaanàlisi publicada a Sleep Medicine Reviews va concloure que escalfar passivament el cos amb una dutxa o bany d’entre 40 °C i 42,5 °C, fet 1 o 2 hores abans d’anar al llit, s’associa amb una millor qualitat del son i amb una reducció del temps necessari per adormir-se.
El cardiòleg Aurelio Rojas també ha defensat els beneficis de la dutxa nocturna com un hàbit senzill que pot ajudar a descansar millor. La raó és fisiològica: l’aigua calenta afavoreix la circulació a mans i peus, ajuda el cos a expulsar calor i facilita la baixada posterior de la temperatura interna, un procés que prepara l’organisme per dormir.
El consell final dels experts
En plena calor extrema, el millor no és buscar solucions radicals, sinó ajudar el cos a regular-se sense sobresalts. Això vol dir beure aigua sovint, evitar el sol directe, reduir esforços, buscar espais frescos i no confiar-ho tot a una dutxa freda que pot donar alleujament durant deu minuts, però fer-te sentir pitjor després.
Per tant, la resposta és clara: dutxar-se amb aigua molt freda durant una onada de calor no és la millor idea. Refresca al moment, sí, però pot activar una resposta contrària del cos. Si vols combatre la calor de veritat, millor una dutxa tèbia, hidratació constant i molta prudència.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Un veí de Calonge amb la casa cremada: 'Si no haguéssim marxat, estaríem rostits dins
- Detingut l'operari que feia els treballs amb una radial que haurien provocat l'incendi de la Bisbal
- Quatre dels sis empresonats pel macrooperatiu de la marihuana a les comarques de Girona surten de la presó després de pagar fiança
- El foc de les Gavarres arriba a algunes urbanitzacions de Calonge i afecta elements exteriors i una casa buida a les Cabanyes
- Veïns de Girona denuncien abandonament i perill per un incendi en un solar ple de deixalles
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- La Pastisseria Ricart de Llançà recupera el llegat familiar