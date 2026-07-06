El truc de 'la ciutat oculta' per volar més barat: els canvis amb la maleta de mà
Brussel·les vol posar fi a les sorpreses d’última hora en comprar un vol
Volar ja no és el que era. Durant anys, comprar un bitllet d’avió barat semblava una manera fàcil d’escapar-se uns dies sense gastar gaire. Però, a poc a poc, les aerolínies low cost i també moltes companyies tradicionals han anat convertint serveis que abans es donaven per inclosos en una llarga llista de costos extra: triar seient, portar una maleta de mà, embarcar abans, canviar una dada del bitllet o fins i tot assegurar-se de seure al costat dels fills.
El resultat és que aquell preu inicial que apareix als cercadors sovint acaba sent molt diferent del que el passatger paga al final. Un vol anunciat com a econòmic pot encarir-se ràpidament quan s’hi afegeixen els suplements. I un dels més polèmics és, precisament, el de l’equipatge de mà.
De volar amb maleta inclosa a pagar per gairebé tot
Fa uns anys, pujar a l’avió amb una maleta de cabina era una cosa habitual. El passatger comprava el bitllet i podia portar una peça d’equipatge petita a bord sense haver de revisar amb lupa les condicions de cada tarifa. Amb l’expansió del model de baix cost, però, les aerolínies van començar a separar el preu del vol de tot allò que l’envoltava.
Primer van arribar les tarifes més bàsiques. Després, els suplements per escollir seient. Més tard, el cobrament per portar una maleta de mà que no fos una simple bossa o motxilla petita. En molts casos, el passatger només pot pujar gratuïtament un article personal que càpiga sota el seient davanter, mentre que la maleta de cabina passa a ser un extra.
Aquesta evolució ha empitjorat clarament l’experiència dels consumidors: menys drets visibles, més lletra petita i més dificultats per comparar preus reals entre companyies. El que sembla barat al principi pot acabar no sent-ho tant.
L'acord que ara s'ha signat
El Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un acord provisional per actualitzar els drets dels passatgers aeris a la UE, unes normes que no es revisaven de manera profunda des del 2004. L’objectiu és donar més transparència, reforçar el dret a rebre informació a temps i aclarir les compensacions en casos de retard, cancel·lació o problemes amb el transport alternatiu.
Un dels punts més importants afecta directament el preu dels bitllets. La nova normativa no obliga les companyies a fer gratuïta la maleta de mà, però sí que les obliga a mostrar des del començament del procés de reserva el preu del bitllet amb l’equipatge de mà inclòs.
Això vol dir que les aerolínies, els intermediaris i els portals de cerca hauran d’ensenyar d’entrada una tarifa més realista. Després, el passatger podrà decidir si vol viatjar amb maleta o sense. Les companyies podran oferir descomptes als qui renunciïn voluntàriament a portar-la, però ja no hauria de passar que el cost aparegui com una sorpresa al final de la compra.
Les despeses actuals que encareixen un vol
Avui, el preu final d’un bitllet d’avió pot augmentar per diversos conceptes. Els més habituals són el cobrament de la maleta de cabina, la selecció de seient, la prioritat d’embarcament, els canvis de reserva, la correcció de dades o determinades condicions aplicades als passatgers que no utilitzen algun tram del viatge.
Un altre dels canvis previstos és que les famílies amb nens no siguin separades a l’hora d’assignar seients. Les companyies hauran de garantir que qualsevol persona que acompanyi un menor de 14 anys pugui seure al seu costat sense pagar cap suplement. Aquest dret també s’aplicarà a passatgers amb discapacitat, persones amb mobilitat reduïda i dones embarassades.
L’OCU ha celebrat alguns avenços, com la protecció dels passatgers vulnerables i la prohibició de determinades clàusules abusives, però també ha avisat que acceptar el cobrament de l’equipatge de mà és una mala notícia per als consumidors.
Iberia ja ha fet canvis en la denominació de l’equipatge
En aquest context, Iberia ja ha modificat la manera com denomina els diferents tipus d’equipatge que els passatgers poden portar a bord. Segons va confirmar la companyia a Europa Press, l’antic “accessori personal” passa a dir-se “equipatge de mà personal”. Es tracta de la bossa, motxilla o maletí d’ordinador que cap sota el seient.
Pel que fa a la maleta, ara Iberia diferencia entre equipatge de fins a 10 quilos per a cabines turista i turista prèmium, i equipatge de fins a 14 quilos per a cabina business. La companyia assegura que el canvi busca fer més clara la reserva, sense aplicar noves condicions.
El truc de 'la ciutat oculta': com es pot estalviar
Davant l’encariment dels vols, molts viatgers busquen fórmules per pagar menys. Una de les més comentades és el truc de 'la ciutat oculta', també conegut com a hidden city ticketing o skiplagging.
El mètode consisteix a comprar un vol amb escala en la ciutat on realment es vol anar, però amb una destinació final diferent. Per exemple: si un vol directe a una ciutat és molt car, pot passar que un bitllet cap a una altra destinació, amb escala just en aquella ciutat, sigui més barat. El passatger baixa a l’escala i no agafa l’últim tram del trajecte.
Aquest truc pot permetre estalviar diners perquè les aerolínies no sempre fixen els preus segons la distància real, sinó segons la demanda, la competència i l’estratègia comercial de cada ruta. Per això, de vegades un trajecte més llarg amb escala pot sortir més barat que un vol directe.
Ara bé, cal anar amb compte. El truc de 'la ciutat oculta' només té sentit en vols d’anada, sense facturar maletes i sense necessitat d’agafar trams posteriors, perquè la companyia pot cancel·lar la resta del viatge si detecta que el passatger no ha pujat a un dels vols. A més, pot vulnerar les condicions de contractació de moltes aerolínies. Per tant, pot ser una manera d’estalviar, però també comporta riscos.
Quan s’aplicarà el canvi?
La nova normativa encara no està en vigor. De moment és un acord provisional assolit en el marc europeu i ha de ser confirmat pel Parlament Europeu i el Consell de la UE. El Parlament té previst votar-ne l’aprovació durant aquest mes de juliol.
Un cop aprovada definitivament, les aerolínies podrien disposar de fins a 12 mesos per adaptar els seus sistemes i complir les noves obligacions. Això vol dir que el canvi no serà immediat, però sí que pot marcar un abans i un després en la manera com es mostren els preus dels vols.
La gran diferència és que el consumidor hauria de veure des del principi el cost real del seu viatge amb maleta de mà inclosa. I, en un mercat on cada suplement compta, aquesta transparència pot ser tan important com qualsevol truc per estalviar.
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- «Sospito que el meu germà ha canviat el testament dels meus pares»: l'advertència de l'advocada Laura Lobo
- El conductor acusat de matar una ciclista a la carretera dels Àngels anant begut, a judici amb jurat popular
- Alcaldes de l’Empordà, indignats amb els visitants: «Les carreteres estaven absolutament plenes»
- Els Bombers estabilitzen el foc de les Gavarres, però tardaran dies a extingir-lo
- No sabíem quin dia arribaria, però sabíem que un dia cremaria tot
- Necrològiques del 5 de juliol de 2026
- Un metge del Trueta viatjarà a Veneçuela carregat de material sanitari per ajudar els afectats pel terratrèmol