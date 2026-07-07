WhatsApp prepara el canvi que molts esperaven: podràs parlar amb desconeguts sense ensenyar el teu número
La nova funció permetrà crear un nom d’usuari i reforçar la privacitat dins de l’aplicació
WhatsApp prepara una de les novetats més esperades pels usuaris: la possibilitat de crear un nom d’usuari per evitar haver de compartir sempre el número de telèfon. La funció encara no està disponible per a tothom, però alguns usuaris ja poden reservar el seu identificador abans que l’eina s’activi completament.
La idea és senzilla, però pot canviar molt la manera com fem servir l’aplicació. Fins ara, per parlar amb algú per WhatsApp, calia donar el número de mòbil. Amb aquesta nova opció, en canvi, es podrà compartir un nom d’usuari únic, com ja passa en altres xarxes socials o plataformes de missatgeria.
Per a què serveix el nou nom d’usuari de WhatsApp?
El nom d’usuari de WhatsApp servirà per protegir millor la identitat de l’usuari. Quan una persona enviï un missatge o faci una trucada a algú que no té el seu número guardat a l’agenda, el número de telèfon no serà visible.
Això pot ser especialment útil en converses amb persones desconegudes, contactes puntuals, grups oberts, compres de segona mà, serveis professionals o situacions en què no es vol donar el mòbil personal.
Per tant, no és només una qüestió estètica ni una “cosa bonica” per decorar el perfil. És una eina pensada per millorar la privacitat a WhatsApp i donar més control sobre quina informació personal es comparteix.
Més privacitat i més seguretat
La gran novetat és que el nom d’usuari actuarà com un identificador alternatiu al telèfon. D’aquesta manera, els usuaris podran continuar parlant amb normalitat, però sense exposar el seu número a persones que no el tenen guardat.
A més, WhatsApp també permetrà activar una clau de seguretat vinculada al nom d’usuari. Aquesta clau serà un codi de quatre xifres que una altra persona haurà d’introduir abans de poder enviar un primer missatge.
Això afegeix una capa extra de protecció i pot ajudar a evitar contactes no desitjats, missatges inesperats o intents de conversa de persones desconegudes.
Què passarà amb els teus contactes?
La nova funció no canviarà la manera com et veuen les persones que ja tenen el teu número guardat. Aquests contactes continuaran veient el nom amb què t’han desat a l’agenda i també el teu número de telèfon.
El canvi afectarà sobretot les converses amb persones que no tenen el teu número guardat. En aquests casos, el número deixarà d’aparèixer i quedarà substituït pel nom d’usuari de WhatsApp.
Es podrà eliminar o canviar?
Sí. Tenir un nom d’usuari a WhatsApp serà completament opcional. L’usuari podrà crear-lo, canviar-lo o eliminar-lo en qualsevol moment. Si decideix eliminar-lo, el número de telèfon tornarà a ser visible en les situacions en què abans quedava ocult.
També hi haurà noms que no es podran reclamar. Alguns identificadors quedaran reservats per a empreses, governs o figures públiques, per evitar suplantacions o confusions.
Ja es pot reservar el nom d’usuari
Tot i que la funció s’està desplegant de manera gradual, WhatsApp ja permet en alguns casos reservar el nom d’usuari. Això vol dir que, encara que no es pugui utilitzar immediatament, l’usuari pot guardar l’identificador perquè ningú més el reclami.
Quan la funció estigui disponible del tot, l’aplicació avisarà l’usuari amb una notificació.
Com reservar el nom a WhatsApp?
En un iPhone, cal entrar a la pestanya “Tu”, situada a la zona de xats, on es troben el perfil i diversos ajustos del compte.
En mòbils Android, com Samsung, Xiaomi, Huawei o Google, cal tocar els tres punts de la part superior dreta i anar a “Ajustos”.
Després, tant a iOS com a Android, s’ha d’entrar a “Compte” i buscar l’apartat “Nom d’usuari”. Des d’allà es podrà reservar o, si ja està disponible, començar a fer servir.
Si l’opció encara no apareix, la recomanació és actualitzar l’app de WhatsApp i esperar que la novetat arribi al dispositiu.
Una novetat útil o només decorativa?
El nou nom d’usuari de WhatsApp no és només un detall visual. És una funció amb utilitat real perquè permet protegir millor el número de telèfon, reduir l’exposició davant desconeguts i controlar qui pot contactar amb nosaltres.
En un moment en què cada vegada es comparteix més informació personal a través del mòbil, aquesta actualització pot convertir-se en una de les millores de privacitat més importants de WhatsApp dels últims anys.
- Un nen hospitalitzat a Girona per un accident en un llit elàstic durant la Festa Major del barri de Pla de Palau-Sant Pau
- Quatre ferits, un de crític, en un xoc frontal a l’N-260 a Llançà
- Ja és oficial: la DGT canvia les normes i ara els vehicles de més de 10 anys d’antiguitat hauran de passar la ITV en un nou període
- Les tres preguntes que els CAPs del Baix Empordà volen que els pacients facin sempre al metge
- Directe: L’incendi de les Gavarres continua cremant sense control
- Una furgoneta atropella una dona en un pas de vianants a Girona
- Els Bombers mantenen l'optimisme a les Gavarres però temen la simultaneïtat
- Girona FC: Ple d'incògnites per resoldre a dos dies de començar la feina