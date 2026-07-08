Gerard, treballador en una mina d'Austràlia: "Cada dues setmanes guanyo 7.000 dòlars; ara puc estalviar més que mai"
El jove explica com funciona el sistema FIFO, que combina torns intensius de fins a 13 hores diàries amb salaris elevats i despeses pràcticament cobertes
Treballar a les mines d'Austràlia s'ha convertit en una alternativa cada vegada més atractiva per a molts joves europeus que busquen millorar la seva situació econòmica. És el cas de Gerard, un treballador espanyol que ha explicat a les xarxes socials que cobra uns 7.000 dòlars australians cada dues setmanes, una quantitat que li permet estalviar molt més del que podia al seu país d'origen.
El seu testimoni s'ha fet viral perquè posa xifres a una realitat que cada cop desperta més interès: sous molt elevats a canvi d'unes condicions laborals exigents i llargues estades en zones mineres remotes.
Què és el sistema FIFO?
Gerard treballa sota el model FIFO (Fly In, Fly Out), molt habitual en la indústria minera australiana.
Aquest sistema consisteix a desplaçar els treballadors en avió fins a explotacions situades en zones molt allunyades dels nuclis urbans, on romanen durant diversos dies seguits abans de tornar a casa per descansar.
En molts casos, els torns són de 14 dies consecutius de feina seguits d'una setmana de descans.
Durant aquest període, els empleats resideixen en campaments habilitats per les empreses, que inclouen allotjament, manutenció i altres serveis. Això fa que les despeses personals siguin mínimes i permet destinar bona part del sou a l'estalvi.
Sous molt superiors als habituals
Segons explica Gerard, percep uns 7.000 dòlars australians cada quinze dies, tot i que altres treballadors espanyols del sector situen els ingressos entre 5.000 i 7.000 dòlars per quinzena, en funció del lloc de treball, l'experiència i les responsabilitats.
Aquesta diferència salarial és un dels principals motius pels quals cada vegada més joves decideixen provar sort a Austràlia.
Feina dura i jornades molt llargues
Ara bé, els salaris elevats tenen una contrapartida.
Gerard reconeix que la feina és molt exigent físicament, amb jornades que poden arribar a les 13 hores diàries durant dues setmanes consecutives.
Assegura que no és la professió que havia imaginat per al seu futur, però considera que és una oportunitat per aconseguir estabilitat econòmica, ajudar la seva família i invertir en projectes personals.
El fet de tenir pràcticament totes les despeses cobertes mentre és al campament fa que pugui reservar una part molt important dels ingressos.
Una destinació cada vegada més atractiva
Els salaris que ofereix la mineria australiana continuen atraient treballadors d'arreu del món, especialment joves que volen reunir estalvis en pocs anys.
Alguns asseguren que, treballant menys d'un centenar de dies en aquest sector, poden arribar a acumular una quantitat que al seu país els costaria diversos anys d'estalviar.
Malgrat això, els experts recorden que abans de fer el pas és important informar-se sobre els visats, els requisits laborals, les condicions dels contractes i les exigències físiques d'una feina que, tot i ser molt ben remunerada, també és una de les més dures del mercat laboral australià.
Treballar a les mines d'Austràlia s'ha convertit en una alternativa cada vegada més atractiva per a molts joves europeus que busquen millorar la seva situació econòmica. És el cas de Gerard, un treballador espanyol que ha explicat a les xarxes socials que cobra uns 7.000 dòlars australians cada dues setmanes, una quantitat que li permet estalviar molt més del que podia al seu país d'origen.
El seu testimoni s'ha fet viral perquè posa xifres a una realitat que cada cop desperta més interès: sous molt elevats a canvi d'unes condicions laborals exigents i llargues estades en zones mineres remotes.
Què és el sistema FIFO?
Gerard treballa sota el model FIFO (Fly In, Fly Out), molt habitual en la indústria minera australiana.
Aquest sistema consisteix a desplaçar els treballadors en avió fins a explotacions situades en zones molt allunyades dels nuclis urbans, on romanen durant diversos dies seguits abans de tornar a casa per descansar.
En molts casos, els torns són de 14 dies consecutius de feina seguits d'una setmana de descans.
Durant aquest període, els empleats resideixen en campaments habilitats per les empreses, que inclouen allotjament, manutenció i altres serveis. Això fa que les despeses personals siguin mínimes i permet destinar bona part del sou a l'estalvi.
Sous molt superiors als habituals
Segons explica Gerard, percep uns 7.000 dòlars australians cada quinze dies, tot i que altres treballadors espanyols del sector situen els ingressos entre 5.000 i 7.000 dòlars per quinzena, en funció del lloc de treball, l'experiència i les responsabilitats.
Aquesta diferència salarial és un dels principals motius pels quals cada vegada més joves decideixen provar sort a Austràlia.
Feina dura i jornades molt llargues
Ara bé, els salaris elevats tenen una contrapartida.
Gerard reconeix que la feina és molt exigent físicament, amb jornades que poden arribar a les 13 hores diàries durant dues setmanes consecutives.
Assegura que no és la professió que havia imaginat per al seu futur, però considera que és una oportunitat per aconseguir estabilitat econòmica, ajudar la seva família i invertir en projectes personals.
El fet de tenir pràcticament totes les despeses cobertes mentre és al campament fa que pugui reservar una part molt important dels ingressos.
Una destinació cada vegada més atractiva
Els salaris que ofereix la mineria australiana continuen atraient treballadors d'arreu del món, especialment joves que volen reunir estalvis en pocs anys.
Alguns asseguren que, treballant menys d'un centenar de dies en aquest sector, poden arribar a acumular una quantitat que al seu país els costaria diversos anys d'estalviar.
Malgrat això, els experts recorden que abans de fer el pas és important informar-se sobre els visats, els requisits laborals, les condicions dels contractes i les exigències físiques d'una feina que, tot i ser molt ben remunerada, també és una de les més dures del mercat laboral australià.
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